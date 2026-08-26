Ce înseamnă pentru România vizita șefului CIA la Moscova. Ipotezele analizate de administrația prezidențială

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 17:37

Vizita directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova este urmărită cu atenție la București, în condițiile în care Statele Unite și Rusia au menținut în ultima perioadă contacte directe pe teme de securitate și în contextul războiului din Ucraina. Consilierul de stat din administrația prezidențială Vlad Ionescu consideră că discuțiile dintre cele două părți ar putea avea legătură cu stabilitatea strategică și securitatea.

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