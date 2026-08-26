Ce înseamnă pentru România vizita șefului CIA la Moscova. Ipotezele analizate de administrația prezidențială

Vizita directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova este urmărită cu atenție la București, în condițiile în care Statele Unite și Rusia au menținut în ultima perioadă contacte directe pe teme de securitate și în contextul războiului din Ucraina. Consilierul de stat din administrația prezidențială Vlad Ionescu consideră că discuțiile dintre cele două părți ar putea avea legătură cu stabilitatea strategică și securitatea.
Oficialul român a analizat inclusiv posibilitatea ca Washingtonul să urmărească menținerea conflictului din Ucraina în limite controlabile și orientarea acestuia către o soluționare, în locul unei prelungiri pe termen nedefinit.
Cum vede România discuțiile dintre SUA și Rusia
Într-un interviu la TVR Info, Vlad Ionescu a vorbit despre implicațiile pe care dialogul dintre Washington și Moscova le poate avea pentru România, în calitatea sa de stat membru NATO și parte a flancului estic al Alianței.
Consilierul prezidențial a subliniat că informațiile publice despre conținutul discuțiilor sunt limitate și că, în lipsa unor date suplimentare, orice evaluare privind subiectele abordate rămâne la nivel de ipoteză.
„Partea pozitivă pentru noi, ca alianță și ca flanc estic, este că iată, este că iată, există un dialog între SUA și Rusia pe chestiuni de stabilitate strategică și de securitate. Nu cunoaștem foarte multe despre conținutul acestor convorbiri. Am văzut cel mai mult în presă, deci e greu să facem inferențe asupra a ceea ce s-a discutat. Putem specula că, sigur, Rusia nu se află într-o situație bună din punct de vedere a dinamicii războiului, nici economic, adică și economic vedem fragilități în economia rusă, ca să spun așa.
Războiul nu merge cum anticipase conducerea de la Kremlin și, în acest context, e posibil ca Rusia să exploreze diverse scenarii, diverse opțiuni – mobilizarea, o mobilizare de amploare care ar face ca acest conflict, care deja a durat mai mult decât Primul Război Mondial, să se dezvolte și mai mult, cu implicații din nou negative asupra economiilor, asupra securității Europei și global, deci e posibil ca dialogul acesta ameicano – rus să caute să mențină, să fie un efort al părții americane să mențină aces conflict în totuși niște repere controlabile și să îl orienteze către o soluționare mai curând decât către o continuare a lui sine die”, a spus consilierul prezidențial la TVR Info.
Ce scenariu este analizat în legătură cu Rusia
În evaluarea prezentată de Vlad Ionescu, Rusia s-ar confrunta cu dificultăți atât în ceea ce privește evoluția războiului, cât și situația economică. Consilierul prezidențial a indicat fragilități ale economiei ruse și a apreciat că evoluția conflictului nu ar fi cea anticipată de conducerea de la Kremlin.
În acest context, una dintre ipotezele menționate este posibilitatea ca Moscova să analizeze mai multe variante pentru continuarea războiului. Printre acestea se află inclusiv o mobilizare de amploare, care ar putea prelungi conflictul și ar produce noi efecte asupra securității europene și globale.
Pentru România, aflată pe flancul estic al NATO, evoluția acestor scenarii are implicații directe asupra mediului de securitate din regiune. În același timp, consilierul prezidențial a indicat că existența dialogului dintre SUA și Rusia poate reprezenta un element relevant pentru stabilitatea strategică.
Kremlinul spune că Ratcliffe nu s-a întâlnit cu Putin
Kremlinul a oferit între timp informații despre vizita lui John Ratcliffe în capitala Rusiei. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că deplasarea de marți a directorului CIA a avut legătură cu contactele dintre serviciile de informații ruse și americane.
Peskov a precizat însă că Vladimir Putin nu s-a întâlnit cu Ratcliffe în timpul vizitei. Declarația a fost făcută miercuri pentru agenția de stat rusă TASS, citată de The Kyiv Independent.
„Nu au fost planificate întâlniri cu [Putin]”, a spus Peskov.
Vizita reprezintă prima deplasare oficială cunoscută a lui John Ratcliffe în Rusia. Directorul CIA a păstrat legătura cu Serghei Narîșkin, omologul său rus și șeful Serviciului de Informații Externe al Rusiei, care și-a exprimat anterior disponibilitatea de a se întâlni cu Ratcliffe.
Peskov a declarat, de asemenea, pentru The Washington Post că deplasarea directorului CIA a presupus „contacte între serviciile de securitate”, însă nu a oferit informații suplimentare despre discuții.
Ce informații au primit oficialii ucraineni
Un oficial american a confirmat anterior pentru The Kyiv Independent că John Ratcliffe urma să se întâlnească la Moscova cu oficiali ruși de rang înalt. Nu este clar însă ce subiecte au fost discutate în cadrul acestor întâlniri.
Partea ucraineană fusese informată că o delegație americană urma să ajungă în Rusia, însă nu i se comunicase inițial că Ratcliffe va face parte din aceasta, potrivit unei surse familiarizate cu situația.
Aceeași sursă a precizat că oficialii ucraineni urmau să primească informații despre vizită după încheierea acesteia. Nu era clar dacă directorul CIA urma să meargă personal la Kiev pentru a transmite aceste informații.
În timpul prezenței lui Ratcliffe în Rusia, Statele Unite i-ar fi cerut Ucrainei să nu lanseze atacuri asupra Moscovei sau Sankt Petersburgului. Informația a fost transmisă marți pentru The Kyiv Independent de o altă persoană familiarizată cu situația.
Vizita directorului CIA are loc într-o perioadă în care Statele Unite și Rusia mențin contacte bilaterale mai active, în timpul administrației conduse de Donald Trump. Trump a preluat funcția în ianuarie anul trecut și s-a angajat să negocieze încheierea războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei.
În cadrul eforturilor diplomatice americane, emisarul pentru pace Steve Witkoff și Jared Kushner au efectuat în mod repetat deplasări la Moscova. Cu toate acestea, negocierile pentru pace au ajuns practic într-un impas, iar Rusia și Ucraina rămân la distanță în ceea ce privește problemele teritoriale.
Witkoff și Kushner urmau să efectueze în această săptămână primele lor vizite în Ucraina, însă deplasarea a fost amânată.
De ce au fost amânate vizitele emisarilor americani
O sursă a respins informațiile apărute anterior potrivit cărora intensificarea atacurilor rusești ar fi stat la baza amânării vizitei în Ucraina.
Potrivit sursei, Donald Trump a preferat să îi țină pe emisarii săi aproape din cauza impasului care nu a fost rezolvat în negocierile privind Iranul.
În pofida blocajului înregistrat în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina, Washingtonul și Moscova au continuat să păstreze deschise canalele diplomatice.
Aceste contacte au contribuit inclusiv la negocierea eliberării, pe 11 august, a fostului pușcaș marin american Robert Gilman, care fusese închis în Rusia timp de patru ani.