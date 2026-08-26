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Politica· 1 min citire
Ce înseamnă pierderea mandatului lui Dominic Fritz pentru Timișoara
Foto/Arhivă
Votul din Senat pe modificările aduse Legii Integrității deschide calea pentru încetarea înainte de termen a mandatului edilului USR. Situația juridică creată de „amendamentul Fritz” introduce un scenariu politic fără precedent la nivel local.
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