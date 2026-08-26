AUR nu face politică cu dublă măsură. Dominic Fritz trebuie să plece acasă!

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 14:32

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a votat în favoarea noii legi a integrității care impune noi standarde de corectitudine, constituționale și trebuincioase pentru persoanele care ocupă funcții publice în statul român. Totodată, nu ni se pare normal că forma rezultată să fie una care conține o lipsă de transparență în ceea ce privește declarațiile de avere și de interese ale demnitarilor, fără să includă soții sau concubinii, așa cum AUR a propus, lăsând politicienilor calea de a ascunde averile, în stilul PSD.

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