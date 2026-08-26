AUR nu face politică cu dublă măsură. Dominic Fritz trebuie să plece acasă!

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a votat în favoarea noii legi a integrității care impune noi standarde de corectitudine, constituționale și trebuincioase pentru persoanele care ocupă funcții publice în statul român. Totodată, nu ni se pare normal că forma rezultată să fie una care conține o lipsă de transparență în ceea ce privește declarațiile de avere și de interese ale demnitarilor, fără să includă soții sau concubinii, așa cum AUR a propus, lăsând politicienilor calea de a ascunde averile, în stilul PSD.
Senatorul AUR Cristina Dumitrescu a subliniat în plenul Senatului că integritatea nu poate avea culoare politică și a criticat respingerea amendamentelor AUR care obligau partenerii de viață ai demnitarilor să-și publice, într-o manieră transparentă, declarațiile de avere.
„Integritatea nu trebuie să aibă culoare politică, pentru că legea trebuie să fie stăpânul tuturor. Domnia legii este mai bună decât domnia oricărui cetățean, așa cum foarte bine spunea Aristotel.
Am văzut însă, în schimb, în votul pe amendamentele depuse de AUR la Camera Deputaților, acum la reexaminare, că totuși nu vreți o transparență totală. Prin urmare, averile concubinilor vor rămâne la secret. Însă, să știți că românii vor observa acest lucru și veți plăti pentru el electoral.
Am văzut, așa cum spunea colegul mai devreme, și ipocrizia partidului extremist anti-românesc USR, care se plânge doar de penalii altora, iar integritatea celor de la ei din partid este, evident, opțională.
La fel de dezamăgitoare este trădarea aceasta națională pe care o fac cei de la USR, dar în parteneriat cu cei de la PNL, pentru că ei au depus prin PPE și Renew o cerere către doamna Ursula von der Leyen pentru a stopa cele 770 de milioane de euro în schimbul amendamentului lui Fritz. Vi se mai pare că se urmează interesul național? Este simplu, puneți în balanță: un primar versus banii pentru români.
AUR nu face politică cu dublă măsură. Vă arătăm încă o dată că nu avem parteneriat cu PNL sau USR, așa cum ați dezinformat în aceste zile, iar votul nostru este pentru români și pentru transparență!”, a declarat senatorul AUR Cristina Dumitrescu.
La rândul său, liderul deputaților AUR, Mihai Enache, a explicat că fără voturile AUR, prevederea care îi trimite acasă pe primarii care au încălcat legea nu ar fi existat.
„AUR a respins acel amendament care îi salva și pe Dominic Fritz, și pe alți primari care au încălcat legea. Și, așa cum este bine să știe toată lumea, fără voturile AUR în legea ANI nu exista astăzi prevederea care îl trimite acasă pe Dominic Fritz și pe toți primarii care au încălcat legea”, a declarat liderul AUR Mihai Enache.
AUR nu face politică cu dublă măsură. Am votat legea, am impus prevederea care îl obligă pe Dominic Fritz și pe edilii condamnați pentru conflict de interese și incompatibilitate să predea mandatele și am cerut, în același timp, standarde egale de integritate și transparență pentru toți, fără excepții.
Transparența nu are culoare politică. Dacă USR crede în sloganul „Fără penali în funcții publice”, atunci Dominic Fritz trebuie să demisioneze. Astăzi.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026