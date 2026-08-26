Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Tensiuni diplomatice: MAE rus îl convoacă pe însărcinatul cu afaceri al României la Moscova
Foto/Arhivă
Publicat26 aug. 2026, 11:42
Actualizat26 aug. 2026, 11:43
Tensiunile diplomatice dintre București și Moscova ating un nou prag critic, pe fondul incidentelor de securitate provocate de dronele rusești la granița României. Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova a convocat-o oficial pe Liliana Burda, însărcinata cu afaceri a României în Federația Rusă, pentru o întrevedere programată joi, 27 august.
Citește și
- 13:16Ana Maria Păcuraru, reacție după votul final din Senat pe legea ANI: "Am scăpat de Fritz. Dar de ce nu facem la fel și pentru ceilalți?"
- 13:04Undă verde pentru consilierii locali: Își pot păstra joburile la stat! Scandal pe modificarea legii
- 12:45Rusia a convocat un reprezentant al României la Moscova. Ana Maria Păcuraru critică tăcerea MAE
- 12:21SURSE: Bolojan ar fi cerut audierea la DNA București în dosarul lui Fănel Bogos. Cererea, respinsă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News