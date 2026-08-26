Tensiuni diplomatice: MAE rus îl convoacă pe însărcinatul cu afaceri al României la Moscova

Publicat 26 aug. 2026, 11:42 Actualizat 26 aug. 2026, 11:43

Tensiunile diplomatice dintre București și Moscova ating un nou prag critic, pe fondul incidentelor de securitate provocate de dronele rusești la granița României. Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova a convocat-o oficial pe Liliana Burda, însărcinata cu afaceri a României în Federația Rusă, pentru o întrevedere programată joi, 27 august.

Distribuie articolul