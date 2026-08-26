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Politica· 2 min citire

Tensiuni diplomatice: MAE rus îl convoacă pe însărcinatul cu afaceri al României la Moscova

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris deIulian Budusan
Publicat26 aug. 2026, 11:42
Actualizat26 aug. 2026, 11:43

Tensiunile diplomatice dintre București și Moscova ating un nou prag critic, pe fondul incidentelor de securitate provocate de dronele rusești la granița României. Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova a convocat-o oficial pe Liliana Burda, însărcinata cu afaceri a României în Federația Rusă, pentru o întrevedere programată joi, 27 august.

Măsura Moscovei, răspuns la acțiunile diplomatice ale României

Anunțul a fost transmis prin intermediul agenției de presă TASS. Convocarea reprezentantei diplomatice vine ca o reacție directă la măsurile radicale adoptate recent de autoritățile de la București.

Expulzarea unui diplomat rus: La sfârșitul lunii iulie, MAE român l-a convocat pe ambasadorul Rusiei pentru a-l informa că un oficial din cadrul misiunii diplomatice ruse a fost declarat persona non grata pe teritoriul României. Chemarea ambasadorului la București: Tot în iulie, diplomația română a decis rechemarea în țară a trimisului diplomatic de la Moscova pentru consultări oficiale.

Originea conflictului: Incidentele cu drone de la graniță

Escaladarea diplomatică s-a produs după ce Forțele Armate Române au doborât pe teritoriul național trei drone de atac atribuite Federației Ruse.

Convocarea Lilianei Burda la sediul MAE rus este anticipată drept o acțiune simetrică prin care Moscova va riposta formal la decizia Bucureștiului de a expulza un cadru diplomatic rus.

Precizările MAE

„Ministerul Afacerilor Externe confirmă convocarea Însărcinatului cu Afaceri a.i. al României la Moscova la MAE al Federației Ruse, joi, 27 august 2026.

Prezumăm că această convocare vine ca răspuns la măsurile diplomatice adoptate de România ca reacție la valul de incidente cu drone generate de războiul de agresiune dus de Federația Rusă în Ucraina”, se arată în comunicatul oficial de la MAE.

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