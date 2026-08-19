Ecranul telefonului ar putea încărca bateria. Noua tehnologie transformă lumina în energie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 13:14

Rămânerea fără baterie ar putea deveni, în viitor, o problemă mai puțin apăsătoare pentru utilizatorii de telefoane și dispozitive inteligente. Cercetătorii lucrează la ecrane capabile să producă electricitate prin captarea luminii, datorită unor celule fotovoltaice transparente integrate direct în suprafața afișajului.

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