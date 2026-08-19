Ecranul telefonului ar putea încărca bateria. Noua tehnologie transformă lumina în energie

Rămânerea fără baterie ar putea deveni, în viitor, o problemă mai puțin apăsătoare pentru utilizatorii de telefoane și dispozitive inteligente. Cercetătorii lucrează la ecrane capabile să producă electricitate prin captarea luminii, datorită unor celule fotovoltaice transparente integrate direct în suprafața afișajului.
Ideea nu presupune înlocuirea bateriei clasice și nici renunțarea la încărcător, însă tehnologia ar putea oferi o sursă suplimentară de energie care să contribuie la prelungirea autonomiei dispozitivelor mobile.
Celule solare ascunse în ecranul telefonului
Tehnologia este dezvoltată astfel încât celulele fotovoltaice să fie extrem de subțiri și aproape transparente, pentru a putea fi integrate în ecrane fără să afecteze semnificativ calitatea imaginii sau vizibilitatea afișajului.
Un astfel de sistem a fost realizat de cercetătorii de la Helmholtz-Zentrum Berlin, din Germania, unde au fost dezvoltate celule solare transparente capabile să transforme lumina în energie electrică direct din suprafața unui ecran.
Aceste celule pot utiliza atât lumina naturală provenită de la soare, cât și lumina ambientală existentă în jurul utilizatorului, ceea ce înseamnă că dispozitivul ar putea genera energie inclusiv atunci când nu este expus direct razelor solare.
Principiul este unul promițător pentru dispozitivele utilizate zilnic, deoarece afișajul reprezintă una dintre cele mai mari suprafețe expuse permanent la lumină.
Ceasurile inteligente folosesc deja această soluție
Aplicarea practică a acestei tehnologii nu mai aparține exclusiv laboratoarelor de cercetare.
Unele modele de ceasuri inteligente Garmin folosesc deja celule fotovoltaice integrate în afișaj pentru a capta lumina și a produce energie suplimentară.
Electricitatea obținută nu alimentează complet dispozitivul și nu elimină necesitatea bateriei, însă contribuie la reducerea consumului și poate prelungi perioada de funcționare dintre două încărcări.
Experiența acumulată pe dispozitivele de dimensiuni mici oferă cercetătorilor un punct de plecare pentru dezvoltarea unor soluții similare destinate telefoanelor mobile și tabletelor.
Telefoanele ar putea beneficia de autonomie mai mare
Oamenii de știință consideră că aceeași tehnologie ar putea fi adaptată în viitor pentru smartphone-uri, tablete și alte dispozitive mobile cu ecrane mari.
Integrarea unor celule fotovoltaice transparente în afișaj ar permite transformarea unei părți din lumina care ajunge zilnic pe suprafața telefonului în energie electrică utilizabilă.
Totuși, cercetătorii subliniază că această tehnologie nu este gândită pentru a înlocui acumulatorul dispozitivului.
Bateria va rămâne componenta principală pentru stocarea energiei, iar încărcarea convențională prin cablu sau wireless va continua să fie necesară. Rolul ecranului fotovoltaic ar fi acela de a furniza energie suplimentară și de a contribui la creșterea autonomiei în timpul utilizării obișnuite.
Lumina din casă poate deveni sursă de electricitate
În paralel cu proiectele dezvoltate în Germania, o echipă internațională coordonată de University College London a prezentat recent o altă direcție de cercetare în domeniul energiei solare pentru dispozitive electronice.
Cercetătorii au realizat celule solare semitransparente care pot transforma în electricitate nu doar lumina soarelui, ci și lumina artificială din interiorul clădirilor.
Această caracteristică este importantă deoarece telefoanele, ceasurile inteligente și tabletele sunt utilizate o mare parte din timp în birouri, locuințe sau alte spații închise, unde lumina naturală este limitată.
Posibilitatea de a valorifica iluminatul ambiental ar putea face tehnologia utilă în mai multe situații decât sistemele fotovoltaice tradiționale, care depind în principal de expunerea la soare.
Următorul pas este dezvoltarea ecranelor flexibile
Direcția în care lucrează acum cercetătorii este extinderea acestor celule fotovoltaice către suprafețe flexibile și transparente.
Obiectivul este ca materialele capabile să producă energie să poată fi integrate nu doar în ecrane rigide, ci și în afișaje curbate sau flexibile, utilizate pe viitoarele generații de dispozitive electronice.
Dacă această tehnologie va ajunge la producția de serie pentru telefoane mobile, ecranul nu va mai avea doar rolul de a afișa imagini și informații, ci va putea deveni și o componentă activă în alimentarea dispozitivului prin transformarea luminii din jur în energie electrică.