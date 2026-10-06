Întâlnirea Bolojan–Tănăsescu, în atenția Parlamentului. Comisia cere din nou explicații

Publicat 6 oct. 2026, 10:35 Sursă Realitatea PLUS

Comisia parlamentară care verifică întâlnirea dintre fostul premier Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, își încheie în următoarele zile activitatea. Cei doi nu au răspuns până acum invitației de a participa la audieri, iar parlamentarii urmează să reitereze solicitarea.

Distribuie articolul