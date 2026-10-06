Întâlnirea Bolojan–Tănăsescu, în atenția Parlamentului. Comisia cere din nou explicații
Bolojan și șefa CCR, chemați din nou în fața parlamentarilor, în ancheta privind întâlnirea secretă de la Senat. Foto/Arhivă
Comisia parlamentară care verifică întâlnirea dintre fostul premier Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, își încheie în următoarele zile activitatea. Cei doi nu au răspuns până acum invitației de a participa la audieri, iar parlamentarii urmează să reitereze solicitarea.
Comisia de anchetă analizează circumstanțele în care a avut loc întâlnirea dintre Ilie Bolojan, la acel moment premier, și Simina Tănăsescu, președinta CCR. Discuția a atras atenția parlamentarilor deoarece s-a desfășurat cu doar două zile înainte ca judecătorii Curții Constituționale să analizeze contestațiile referitoare la legea integrității și la modificările aduse acesteia.
Bolojan și Tănăsescu, așteptați la audieri
Membrii comisiei vor să afle detalii despre discuția dintre cei doi oficiali și despre contextul în care aceasta a avut loc. Până în prezent, nici Ilie Bolojan și nici Simina Tănăsescu nu au dat curs invitației de a se prezenta în fața parlamentarilor.
Potrivit informațiilor prezentate în cadrul relatării, invitația adresată celor doi va fi transmisă din nou. Parlamentarii mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a finaliza ancheta și pentru a formula concluziile.
Întâlnirea, analizată în contextul deciziei CCR
Unul dintre principalele elemente analizate de comisie este momentul în care a avut loc întâlnirea. La scurt timp după discuția dintre Bolojan și Tănăsescu, Curtea Constituțională urma să examineze contestațiile privind legea integrității și amendamentele aduse acesteia.
Contextul a generat controverse și reacții din partea unor reprezentanți ai sistemului judiciar. Aceștia au susținut că întâlnirea putea ridica probleme privind o posibilă intervenție asupra actului de justiție.
Aceste acuzații urmează să fie analizate de comisia parlamentară, care trebuie să stabilească, pe baza informațiilor și explicațiilor disponibile, concluziile anchetei.
Comisia se apropie de concluzii
Activitatea comisiei parlamentare ar urma să se încheie în mai puțin de două-trei zile. În acest interval, membrii acesteia încearcă să obțină explicații direct de la cele două persoane implicate în întâlnire.
Rămâne de văzut dacă Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu vor răspunde ultimei invitații și dacă se vor prezenta la audieri înainte de finalizarea raportului comisiei.
Avocatul Tonel Pop, despre întâlnirea Bolojan–Tănăsescu: „Comisia poate să tragă niște concluzii care nu sunt favorabile”
Avocatul Tonel Pop a comentat, la Realitatea Plus, situația creată în jurul întâlnirii dintre fostul premier Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Acesta a vorbit despre refuzul celor doi de a se prezenta în fața comisiei parlamentare de anchetă și despre concluziile pe care membrii acesteia le-ar putea formula în lipsa unor explicații directe.
Tonel Pop susține că, deși absența celor doi are un regim juridic diferit, faptul că nu au dat curs invitației unei comisii parlamentare poate fi luat în calcul în evaluarea situației.
„Ce ne putem aștepta, știind că am discutat pe marginea acestui subiect de când a apărut, de când s-au mobilizat parlamentarii și s-au întrunit în această comisie? Am analizat și lipsa prezenței acestora în fața comisiei, fără a da explicații”, a declarat avocatul la Realitatea Plus.
Tonel Pop: „În lipsa acestor declarații se pot trage niște concluzii”
Avocatul consideră că membrii comisiei pot analiza informațiile furnizate de martori și de persoanele care s-au aflat în apropierea celor implicați, chiar dacă Bolojan și Tănăsescu nu vor participa la audieri.
„Așadar, în lipsa acestor declarații și doar pe baza declarațiilor martorilor și ale celor care s-au aflat în preajma acestora, se pot trage niște concluzii cât se poate de concrete și corecte?”, a afirmat Tonel Pop.
Acesta a făcut și o distincție între statutul membrilor Guvernului și cel al judecătorilor Curții Constituționale în raport cu o astfel de comisie.
„Cât despre judecătorii Curții Constituționale, este puțin mai nuanțată chestiunea. Sunt invitați, nu neapărat citați, în sensul în care ar fi obligați să vină. Deci nu există, să spunem, o repercusiune care să se poată exercita asupra dumnealor”, a explicat avocatul.
„Comisia poate să tragă niște concluzii care nu sunt favorabile”
În opinia lui Tonel Pop, absența de la audieri poate deveni un element analizat de comisie, mai ales în contextul controverselor privind întâlnirea dintre fostul premier și șefa CCR.
„Dar lipsa prezentării lor la o invitație formală a unei comisii parlamentare — și nu vorbim despre orice fel de comisie — arată ceva. Arată ceva, iar comisia poate să tragă niște concluzii și prin prisma lipsei prezentării lor”, a declarat acesta.
Avocatul a subliniat că, din perspectiva sa, problema principală nu este existența întâlnirii în sine, ci conținutul discuției și circumstanțele în care aceasta a avut loc.
„În momentul în care te întâlnești, bun, să zicem că nu este o problemă faptul că te întâlnești, ci contează ce s-a întâmplat, în ce condiții s-au întâlnit și ce au discutat”, a spus Tonel Pop.
Avocatul invocă și implicațiile politice
Tonel Pop consideră că refuzul de a furniza explicații poate avea inclusiv consecințe pe plan politic și poate influența percepția publică asupra instituțiilor implicate.
„Dacă refuzi să dai informații despre acest lucru în fața unei comisii parlamentare legale, eu zic că este o problemă, iar comisia poate să tragă niște concluzii care nu sunt favorabile domniilor lor, inclusiv prin faptul că refuză să se prezinte, să ofere informații și să răspundă solicitărilor comisiei”, a afirmat avocatul.
În final, acesta a pus accent pe necesitatea ca instituțiile statului să ofere clarificări în situațiile care generează controverse publice.
„Acest lucru poate fi sancționabil, în special pe plan politic, pentru că trebuie să avem încredere în aceste instituții ale statului. Vorbim despre Guvernul României, despre Curtea Constituțională, iar acestea trebuie să inspire încredere”, a declarat Tonel Pop la Realitatea Plus.
Avocatul a mai susținut că relația dintre instituțiile aflate la vârful statului trebuie să se desfășoare într-un cadru instituțional clar, care să contribuie la lămurirea situațiilor controversate.
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