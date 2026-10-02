Ce se întâmplă dacă ții apăsat butonul 9 de pe telecomandă. Funcția care te poate ajuta când televizorul are probleme

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 oct. 2026, 20:58

Un buton aparent banal de pe telecomanda unor televizoare LG poate deschide un meniu util atunci când apar probleme cu aparatul. Dacă ții apăsată tasta 9, pe modelele compatibile poate fi activată funcția Quick Help, un instrument prin care utilizatorii pot verifica anumite funcții ale televizorului și pot primi recomandări pentru depanare.

Distribuie articolul