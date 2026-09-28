Un document CIA declasificat descrie un scenariu apocaliptic. Legătura cu Potopul lui Noe și marile cataclisme ale trecutului

Publicat 28 sept. 2026, 18:11 Sursă cia

O carte atribuită cercetătorului Chan Thomas a ajuns în arhivele declasificate ale CIA și a alimentat, ani la rând, speculații despre ceea ce știa sau urmărea serviciul american de informații. „The Adam and Eve Story” prezintă o teorie radicală despre trecutul și viitorul civilizației, construită în jurul ideii că scoarța terestră ar putea suferi deplasări catastrofale, urmate de schimbări climatice și inundații de proporții.

Distribuie articolul