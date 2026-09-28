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Extern· 1 min citire
Atac în centrul Kievului: oameni ies pe ferestre ca să scape de flăcări, după lovitura unei drone rusești
Atac cu drona la kiev
Publicat28 sept. 2026, 14:52
Actualizat28 sept. 2026, 14:54
O dronă rusească a lovit luni clădirea Academiei Naționale de Științe din centrul Kievului, provocând un incendiu violent. Oamenii au fost filmați în timp ce ieșeau pe ferestre pentru a nu fi arși de vii, iar zona a fost cuprinsă de fum dens. Clădirea se află la doar câțiva metri de Ambasada Germaniei. Atenție, imagini cu un puternic impact emoțional, în special asupra minorilor
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