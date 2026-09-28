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Atac în centrul Kievului: oameni ies pe ferestre ca să scape de flăcări, după lovitura unei drone rusești

Atac cu drona la kiev

Atac cu drona la kiev

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat28 sept. 2026, 14:52
Actualizat28 sept. 2026, 14:54

O dronă rusească a lovit luni clădirea Academiei Naționale de Științe din centrul Kievului, provocând un incendiu violent. Oamenii au fost filmați în timp ce ieșeau pe ferestre pentru a nu fi arși de vii, iar zona a fost cuprinsă de fum dens. Clădirea se află la doar câțiva metri de Ambasada Germaniei. Atenție, imagini cu un puternic impact emoțional, în special asupra minorilor

Un atac cu dronă rusească a lovit luni, 28 septembrie, o clădire a Academiei Naționale de Științe a Ucrainei, situată în centrul Kievului, scrie Kyiv Independent. Impactul a provocat un incendiu masiv, iar imaginile publicate pe rețelele sociale arată oameni agățați de ferestre, încercând să scape din clădirea cuprinsă de flăcări.

Potrivit autorităților locale, există morți și răniți, iar echipele de intervenție au fost mobilizate imediat. Oleksandr Sazanovych, șeful administrației districtului, a confirmat că „toate serviciile de urgență lucrează la fața locului” și a cerut populației să nu se apropie de zona afectată.

Imaginile surprinse de martori arată oameni ieșind pe ferestrele etajelor superioare, în timp ce acoperișul și partea superioară a clădirii ard intens. Fumul negru este vizibil din mai multe zone ale orașului. Un oficial ucrainean a descris scena drept „o imagine a unei răni deschise în centrul Kievului”.

Clădirea lovită se află în apropierea Ambasadei Germaniei, ceea ce ridică îngrijorări suplimentare privind siguranța zonei diplomatice. Atacul face parte dintr-o serie de bombardamente continue asupra capitalei ucrainene, care durează de mai multe săptămâni.

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