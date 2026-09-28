Atac cu drone asupra căilor ferate din Rusia. Un pod s-a prăbușit, iar 28 de vagoane au deraiat

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 28 sept. 2026, 15:12

Infrastructura feroviară din regiunea rusă Briansk a fost lovită în mai multe atacuri cu drone, atribuite Ucrainei de autoritățile ruse. O parte a unui pod s-a prăbușit, 28 de vagoane au deraiat în două incidente diferite, iar circulația trenurilor a fost suspendată temporar pe mai multe tronsoane.

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