Atac cu drone asupra căilor ferate din Rusia. Un pod s-a prăbușit, iar 28 de vagoane au deraiat

Infrastructura feroviară din regiunea rusă Briansk a fost lovită în mai multe atacuri cu drone, atribuite Ucrainei de autoritățile ruse. O parte a unui pod s-a prăbușit, 28 de vagoane au deraiat în două incidente diferite, iar circulația trenurilor a fost suspendată temporar pe mai multe tronsoane.
O parte a unui pod s-a prăbușit. Zece vagoane au deraiat
Atacurile au vizat mai multe sectoare ale rețelei feroviare din vestul Rusiei, în noaptea de duminică spre luni. Autoritățile ruse susțin că dronele au fost lansate de Ucraina. În ultimele zile, Kievul a intensificat atacurile asupra unor obiective de pe teritoriul rus. În regiunea Briansk, un atac cu dronă asupra tronsonului Diatkovo-Liudinovo a provocat prăbușirea unei părți a unui pod feroviar. În urma incidentului, zece vagoane au ieșit de pe șine. Nu au fost raportate persoane rănite, potrivit autorităților regionale. Într-o altă zonă a regiunii, alte 18 vagoane goale ale unui tren de marfă au deraiat în urma unui atac. Nici în acest caz nu au fost raportate victime.
În total, 28 de vagoane au deraiat în urma celor două incidente.
Un al treilea atac a avariat calea ferată
Un alt atac a fost raportat în districtul Navlinski, unde calea ferată a fost avariată. În această zonă, circulația trenurilor nu a fost însă întreruptă, potrivit informațiilor transmise de autoritățile din Briansk. Pe tronsoanele unde traficul feroviar a fost suspendat, pasagerii au fost transportați cu autobuze, iar unele trenuri au fost redirecționate pe rute alternative, conform Interfax.com.
Autoritățile au anunțat că lucrările de refacere a infrastructurii vor începe după verificarea zonelor afectate de către forțele de securitate.
Infrastructura feroviară, vizată de atacuri repetate
Incidente asupra rețelei feroviare din regiunea Briansk au fost raportate și în zilele precedente. Pe 26 septembrie, o linie de cale ferată a fost avariată, iar circulația unor trenuri de marfă și de pasageri a fost afectată. Atacurile asupra infrastructurii feroviare au devenit recurente în războiul dintre Rusia și Ucraina. Rețeaua feroviară este importantă atât pentru transportul civil, cât și pentru deplasarea mărfurilor și a resurselor către diferite regiuni.