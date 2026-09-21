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Extern· 2 min citire
Ana Maria Păcuraru: Liderii lumii, la adunarea generală a ONU. Ce decizii se vor lua
Publicat21 sept. 2026, 16:56
SursăRealitatea PLUS
Jurnalistul Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru a transmis că la New York începe din moment în moment Adunarea Generală a ONU unde vor fi prezenți toți liderii lumii.
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