Realitatea.NET
Extern· 2 min citire

Ana Maria Păcuraru: Liderii lumii, la adunarea generală a ONU. Ce decizii se vor lua

Scris deDarius Stănescu
Publicat21 sept. 2026, 16:56
SursăRealitatea PLUS

Jurnalistul Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru a transmis că la New York începe din moment în moment Adunarea Generală a ONU unde vor fi prezenți toți liderii lumii.

Printre temele luate în discuție, sunt conflictele tot mai ample din Orientul Mijlociu și Ucraina. Potrivit unor oficiali americani, președintele SUA, Donald Trump, urmează să se întâlnească mâine cu lideri din statele Golfului pentru a discuta următoarea etapă a conflictului cu Iranul.

Ana Maria Păcuraru: „Întrebarea de fond este simplă: cine stabilește direcția lumii? Marile puteri sau instituțiile multilaterale?”

„New York-ul se trezește într-o săptămână în care toată lumea vorbește despre același lucru: adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite.

Eu mă îndrept chiar acum spre sediul ONU, unde voi ridica acreditarea, iar de acolo vă voi aduce tot ce contează: care sunt mizele acestei ediții, în primul rând războiul din Ucraina.

Miercuri sunt programate summitul platformei Crimeea și o ședință a Consiliului de Securitate. În al doilea rând, Orientul Mijlociu: joi premierul Israelului Beniamin Netanyahu se adresează adunării generale, iar în al treilea rând raporturile dintre marile puteri.

Aici toate privirile se îndreaptă spre Donald Trump. Mâine dimineață președintele american vorbește în fața adunării generale, iar fiecare cuvânt al lui va fi analizat în toate capitalele lumii.

Joi, la Washington, îl primește la Casa Albă pe Xi Jinping, o întâlnire între cele mai mari două puteri ale lumii. Întrebarea de fond este simplă: cine stabilește direcția lumii? Marile puteri sau instituțiile multilaterale?

Și România are un rol în această săptămână: președintele Nicușor Dan este prezent și el la New York, iar astăzi inaugurează The Queen Mary of Romania Corner, la 100 de ani de la turneul istoric al reginei Maria în America.”, a transmis Ana Maria Păcuraru.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ana maria pacuraruonunew yorktrumpsuanicusor dan

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe