Rețele de crimă organizată din România, acuzate că fură fonduri de asistență socială din SUA. Cum sunt exploatate cardurile

Rețele de crimă organizată cu legături în România sunt acuzate de autoritățile americane că au exploatat vulnerabilitățile cardurilor EBT pentru a fura fonduri destinate persoanelor cu venituri mici din Statele Unite. O investigație publicată de The Wall Street Journal arată că infractorii ar fi folosit dispozitive de tip skimmer pentru a copia datele cardurilor și codurile PIN ale beneficiarilor programelor de asistență socială.
Potrivit investigației, fenomenul nu este unul izolat. Anchetatorii americani susțin că astfel de grupări au acționat în mai multe zone ale Statelor Unite, profitând de faptul că numeroase carduri EBT folosesc încă tehnologia veche a benzii magnetice.
Cum funcționează frauda cu cardurile EBT
Cardurile EBT sunt utilizate în SUA pentru distribuirea unor beneficii sociale, inclusiv prin programul SNAP, destinat sprijinirii persoanelor și familiilor cu venituri reduse.
Problema identificată de autorități este legată de tehnologia folosită de o parte dintre aceste carduri. În timp ce majoritatea cardurilor bancare moderne sunt echipate cu cip și permit plăți contactless, multe carduri EBT se bazează încă pe banda magnetică.
Potrivit WSJ, dispozitivele de tip skimmer pot fi montate peste cititoarele existente și pot copia informațiile de pe banda magnetică în momentul în care cardul este introdus sau trecut prin terminal. Unele dispozitive pot colecta și codul PIN.
Datele astfel obținute pot fi ulterior folosite pentru clonarea cardurilor și efectuarea unor tranzacții neautorizate.
Un caz investigat în Ohio a atras atenția autorităților
Unul dintre dosarele descrise de The Wall Street Journal pornește din Ohio. Procurorii susțin că, în luna martie, un cetățean român care fusese anterior deportat din SUA ar fi instalat un dispozitiv de skimming pe un terminal de plată dintr-un magazin 7-Eleven din Toledo.
Anchetatorii afirmă că bărbatul făcea parte dintr-o grupare cu baza în California, despre care procurorii susțin că era coordonată de Constantin Ion, cunoscut sub porecla „Piranha”.
În dosar apar mai multe persoane acuzate că ar fi avut roluri diferite în operațiune. Potrivit documentelor judiciare citate de WSJ, Ionuț Ilie ar fi fotografiat terminale de plată din Ohio, iar informațiile ar fi fost transmise către California. Acolo, Valentin Velicu este acuzat că ar fi produs dispozitivele de copiere a datelor.
Procurorii susțin că dispozitivele și alte materiale ar fi fost trimise ulterior către persoane implicate în operațiunea din Ohio.
Patru persoane au fost arestate, iar presupusul lider este căutat
În urma investigației, patru dintre persoanele acuzate în dosar au fost reținute, potrivit documentelor judiciare. Presupusul lider al grupării, Constantin Ion, alias „Piranha”, a fost pus sub acuzare, însă nu a fost arestat.
Cei patru inculpați aflați în custodie au pledat nevinovat și urmează să fie judecați. Avocatul lui Ionuț Ilie a declarat pentru WSJ că acesta își menține nevinovăția.
Acuzațiile formulate de procurori nu reprezintă o stabilire definitivă a vinovăției, iar inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Autoritățile americane consideră că fraudele de acest tip au ajuns să afecteze fonduri publice în valoare de sute de milioane de dolari.
Potrivit Departamentului Agriculturii din SUA, guvernul federal a înlocuit beneficii SNAP în valoare de aproximativ 360 de milioane de dolari despre care beneficiarii au raportat că au fost furate, în perioada octombrie 2022-decembrie 2024. Datele se referă la aproximativ 754.000 de gospodării.
Fenomenul a atras atenția autorităților mai ales după creșterea semnificativă a beneficiilor SNAP în timpul pandemiei, când volumul banilor care circulau prin aceste programe a crescut considerabil.
Secret Service a descoperit sute de dispozitive
Serviciul Secret al Statelor Unite desfășoară operațiuni pentru identificarea dispozitivelor de skimming instalate pe terminale de plată.
Potrivit datelor prezentate de agenție și citate de WSJ, 70 de operațiuni de verificare au dus până acum la descoperirea a 694 de dispozitive. Autoritățile estimează că intervențiile au prevenit fraude de aproximativ 720 de milioane de dolari.
Anchetatorii atrag atenția că dispozitivele au devenit mai sofisticate. Unele sunt prevăzute cu transmisie Bluetooth, ceea ce permite recuperarea datelor fără ca infractorii să fie nevoiți să demonteze imediat dispozitivul.
Banii furați ar ajunge și în România
Potrivit autorităților citate de The Wall Street Journal, o parte din banii obținuți prin aceste fraude ar fi convertită în criptomonede și transferată ulterior în România.
Investigatorii susțin că fondurile ar fi fost folosite pentru achiziții imobiliare, jocuri de noroc sau bunuri de lux.
În paralel, autoritățile americane și române colaborează pentru identificarea și confiscarea unor bunuri despre care există suspiciunea că au fost cumpărate cu bani proveniți din infracțiuni de skimming. Maria Rîmniceanu, procuror în cadrul DIICOT, a declarat pentru WSJ că autoritățile române acționează împotriva acestor rețele.
Într-unul dintre cazurile prezentate de publicația americană, autoritățile române au confiscat o locuință din Transilvania de aproximativ 230 de metri pătrați, despre care anchetatorii au susținut că era legată de o operațiune de skimming desfășurată în SUA.
De ce sunt cardurile EBT o țintă vulnerabilă
Diferența majoră față de cardurile bancare moderne este tehnologia de securitate.
Cipurile EMV și plățile contactless oferă mecanisme suplimentare de protecție față de simpla citire a unei benzi magnetice. În schimb, cardurile EBT care folosesc banda magnetică pot fi mai ușor vizate de dispozitivele de copiere a datelor.
Potrivit WSJ, doar câteva state americane au trecut deja la carduri EBT cu cip, printre acestea numărându-se Alabama, California, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Jersey și Oklahoma. Alte state se află în proces de tranziție.
Ohio trece la carduri cu cip
Autoritățile din Ohio au adoptat măsuri suplimentare după cazurile de fraudă. Statul a introdus funcții suplimentare pentru blocarea cardurilor SNAP și a adoptat o legislație care prevede utilizarea cardurilor cu cip pentru beneficiile sociale.
Tranziția implică însă costuri importante. Potrivit responsabilului programului SNAP din Ohio, implementarea noii tehnologii ar putea costa cel puțin 20 de milioane de dolari și ar putea dura aproximativ trei ani.
Anchetatorii spun că grupările implicate în astfel de fraude au devenit mai flexibile și folosesc metode tot mai sofisticate pentru obținerea datelor.