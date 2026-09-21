Rețele de crimă organizată din România, acuzate că fură fonduri de asistență socială din SUA. Cum sunt exploatate cardurile

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 21 sept. 2026, 12:12

Rețele de crimă organizată cu legături în România sunt acuzate de autoritățile americane că au exploatat vulnerabilitățile cardurilor EBT pentru a fura fonduri destinate persoanelor cu venituri mici din Statele Unite. O investigație publicată de The Wall Street Journal arată că infractorii ar fi folosit dispozitive de tip skimmer pentru a copia datele cardurilor și codurile PIN ale beneficiarilor programelor de asistență socială.

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