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Extern· 2 min citire
Cardurile de combustibil ale Poliției italiene, clonate de un român. Carburantul era furat și vândut de alți conaționali
Poliție Italia/ Profimedia
Un cetățean român a fost arestat la Torino, în cadrul unei anchete privind clonarea unor carduri electronice de combustibil și sustragerea carburantului destinat ulterior revânzării, anunță Curierul Italiei.
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