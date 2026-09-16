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Cardurile de combustibil ale Poliției italiene, clonate de un român. Carburantul era furat și vândut de alți conaționali

Poliție Italia/ Profimedia

Poliție Italia/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 sept. 2026, 13:14

Un cetățean român a fost arestat la Torino, în cadrul unei anchete privind clonarea unor carduri electronice de combustibil și sustragerea carburantului destinat ulterior revânzării, anunță Curierul Italiei.

Ancheta a pornit după ce Brigada Mobilă din Bari a sesizat Parchetul din Torino cu privire la mai multe nereguli privind alimentarea cu combustibil a vehiculelor Poliției de Stat. Verificările au arătat că unele carduri de combustibil erau folosite pentru alimentări efectuate la date, ore și stații care nu corespundeau utilizării vehiculelor autorizate.

Peste 30 de carduri de combustibil clonate

Anchetatorii din Torino au analizat datele privind alimentările și imaginile surprinse de camerele de supraveghere din stațiile de benzină. Din investigații ar fi reieșit că, folosind carduri clonate, autorii umpleau o cisternă cu o capacitate de aproximativ 1.000 de litri de combustibil, care urma să fie sustras și revândut.

Corelarea imaginilor cu datele privind traficul telefonic le-a permis anchetatorilor să identifice doi cetățeni români considerați utilizatorii cardurilor falsificate. Alți doi români ar fi fost identificați drept cumpărători ai combustibilului obținut ilegal.

"Misterul" a fost, însă, elucidat în timpul uneia dintre percheziții, când unul dintre suspecți a fost găsit în posesia echipamentului folosit pentru clonarea cardurilor electronice. Bărbatul avea asupra sa peste 30 de carduri de combustibil clonate.

Măsurile luate de autoritățile italiene

În prezent, unul dintre suspecți a fost arestat și este acuzat de utilizarea neautorizată și falsificarea unor instrumente de plată, altele decât numerarul, precum și de acces ilegal la sisteme informatice și telematice.

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