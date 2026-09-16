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Extern· 2 min citire
Bărbatul care a vrut să-l ucidă pe președintele Trump s-a antrenat la poligon cu o zi înainte de atac
Thomas Matthew Crooks a încercat să-l asasineze pe Donald Trump în timpul unui miting electoral sursă foto: Profimedia
Publicat16 sept. 2026, 10:28
Actualizat16 sept. 2026, 10:33
Autorul atentatului împotriva lui Donald Trump s-a antrenat intens înaintea atacului asupta președintelui american. Thomas Matthew Crooks obișnuia să meargă regulat la un club unde exersa tirul.
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