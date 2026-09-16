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Bărbatul care a vrut să-l ucidă pe președintele Trump s-a antrenat la poligon cu o zi înainte de atac

Thomas Matthew Crooks a încercat să-l asasineze pe Donald Trump în timpul unui miting electoral sursă foto: Profimedia

Thomas Matthew Crooks a încercat să-l asasineze pe Donald Trump în timpul unui miting electoral sursă foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 sept. 2026, 10:28
Actualizat16 sept. 2026, 10:33

Autorul atentatului împotriva lui Donald Trump s-a antrenat intens înaintea atacului asupta președintelui american. Thomas Matthew Crooks obișnuia să meargă regulat la un club unde exersa tirul.

Chiar cu o zi înaintea atentatului, studentul la inginerie, în vârstă de 20 de ani, a petrecut ore în șir la Clairton Sportsmen’s Club din Clairton, Pennsylvania, informează NBC News.

Potrivit documentelor federale, acesta venea aici ca să exerseze tirul cam o dată pe săptămână.

O persoană de la clubul de tir Clairton le-a spus anchetatorilor că l-a văzut pe Crooks în acea zi exersând o tragere de la aproximativ 91 de metri.

Un angajat al Keystone Shooting Center, din apropiere de Pittsburgh, l-a descris pe Crooks drept „un tip ciudat” și „nu genul de persoană cu care și-ar dori ca fiica lui să-și petreacă timpul”, au consemnat anchetatorii federali.

La început era „un trăgător groaznic”, le-a spus tatăl său anchetatorilor, potrivit documentelor citate de New York Post. Atacatorul a exersat, însă, cu perseverență atât singur, cât și în poligoane.

Dezvoltase o obsesie pentru armele de foc în perioada pandemiei de Covid

Tatăl acestuia a mai povestit că Crooks a dezvoltat o obsesie pentru armele de foc în perioada pandemiei de Covid. Matthew Crooks a afirmat că fiul său și-a îmbunătățit performanțele la tir pe parcursul a cinci ani.

În lunile dinaintea atacului de la mitingul electoral din Butler, Crooks a cumpărat arme și a făcut cursuri la Keystone Shooting Center, potrivit documentelor federale, care conțin aproximativ 600 de pagini de rapoarte și interviuri cu rudele, vecinii, profesorii și foștii colegi ai lui Crooks.

Crooks a lucrat aproximativ cinci ani ca ajutor în serviciul alimentar la centrul de îngrijire și recuperare Bethel Park, înainte de miting.

„Nu știm nimic despre motivația pentru care Crooks a vrut să-l ucidă pe Trump”, a declarat șeful Comisiei Juridice din Senat, republicanul Chuck Grassley.

Thomas Matthew Crooks a încercat să-l asasineze pe Donald Trump în timpul unui miting electoral din iulie 2024. În atacul armat produs la Butler Farm Show, Trump a fost rănit la ureche, o persoană a fost ucisă și alte două au fost rănite.

 

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