UE pregătește un nou Consiliu de Securitate. Ursula von der Leyen propune un mecanism similar celui din NATO

Scris de Darius Stănescu Publicat: 16 sept. 2026, 09:08

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să propună o reorganizare amplă a modului în care Europa își coordonează răspunsurile la amenințările de securitate. Inițiativa ar include crearea unui Consiliu European de Securitate și introducerea unui mecanism de consultare între statele UE, inspirat de articolul 4 din Tratatul NATO.

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