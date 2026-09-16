UE pregătește un nou Consiliu de Securitate. Ursula von der Leyen propune un mecanism similar celui din NATO

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să propună o reorganizare amplă a modului în care Europa își coordonează răspunsurile la amenințările de securitate. Inițiativa ar include crearea unui Consiliu European de Securitate și introducerea unui mecanism de consultare între statele UE, inspirat de articolul 4 din Tratatul NATO.
Anunțurile ar urma să fie făcute miercuri, în Parlamentul European, în cadrul discursului anual privind Starea Uniunii Europene. Potrivit informațiilor apărute înaintea prezentării oficiale, Bruxellesul dorește o colaborare mai strânsă între statele membre, Ucraina, Marea Britanie, Norvegia, Canada și alți parteneri occidentali.
Consiliu European de Securitate, noua propunere a Bruxellesului
Ursula von der Leyen va argumenta că actualele structuri europene trebuie adaptate la riscurile de securitate apărute în ultimii ani, de la războiul Rusiei împotriva Ucrainei până la amenințările hibride, atacurile cibernetice și tensiunile geopolitice.
„Acest lucru este şi mai urgent acum, având în vedere natura şi amploarea riscurilor. De aceea, vom prezenta ideile noastre pentru a transforma Consiliul European de Securitate într-o realitate”, se arată în proiectul discursului consultat de Euractiv.
Noul format ar urma să reunească lideri europeni și parteneri apropiați ai UE pentru a permite reacții comune și mai rapide în cazul unor crize de securitate. Printre țările care ar putea participa la această structură se numără Ucraina, Marea Britanie, Norvegia și Canada.
Ideea unui Consiliu European de Securitate a mai fost discutată la nivel european, inclusiv în contextul unei inițiative franco-germane. Războiul declanșat de Rusia în Ucraina a readus însă proiectul în prim-plan, iar comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a susținut în repetate rânduri necesitatea unei structuri europene mai eficiente în domeniul securității.
Protocol european inspirat de articolul 4 NATO
Comisia Europeană analizează și crearea unui nou „Protocol de securitate”, prin care un stat membru UE ar putea solicita convocarea celorlalte capitale atunci când apreciază că este amenințat.
Mecanismul ar urma să fie asemănător articolului 4 din Tratatul NATO. Acesta oferă statelor din Alianța Nord-Atlantică posibilitatea de a cere consultări atunci când integritatea teritorială, independența politică sau securitatea lor sunt puse în pericol.
„Ne consolidăm colaborarea cu NATO. Însă doctrina noastră, instituţiile noastre şi procesul nostru decizional nu au ţinut pasul cu noua realitate”, ar urma să spună Ursula von der Leyen.
Inițiativa ar putea alimenta însă discuții despre relația dintre UE și NATO. Un Consiliu European de Securitate ar putea fi perceput drept o structură paralelă sau chiar un posibil competitor al Alianței, deși Bruxellesul insistă asupra consolidării cooperării cu NATO.
Nu este clar deocamdată cum ar privi această propunere secretarul general al NATO, Mark Rutte, sau administrația americană condusă de Donald Trump.
Canada, partener strategic pentru Europa
Discursul privind Starea Uniunii ar urma să pună accent și pe dezvoltarea relației dintre Uniunea Europeană și Canada. În prezența premierului canadian Mark Carney, Ursula von der Leyen ar putea lansa conceptul unei „Alianțe pentru viitor”, menită să apropie cele două părți în domenii precum securitatea, tehnologia, inteligența artificială și competitivitatea economică.
Președinta Comisiei Europene ar urma să sublinieze că Bruxellesul dorește să ridice cooperarea cu Ottawa la cel mai înalt nivel posibil, fără ca acest lucru să însemne aderarea Canadei la Uniunea Europeană.
„Vrem să ducem relaţia cu Canada la cel mai înalt nivel posibil”, se arată în proiectul consultat înaintea discursului.
UE vizează totodată aprofundarea legăturilor cu alte state considerate apropiate din punct de vedere strategic, inclusiv Marea Britanie. Cooperarea ar putea viza securitatea digitală, regulile pentru dezvoltarea inteligenței artificiale și protejarea infrastructurilor critice.
Copiii pe rețele sociale și regulile pentru AI
Una dintre măsurile așteptate vizează accesul minorilor la platformele online. Comisia Europeană ar urma să prezinte joi un proiect denumit „Kids Act”, care ar limita utilizarea anumitor servicii digitale de către copiii sub 15 ani.
Conform proiectului, copiii de la 13 ani ar putea avea conturi cu funcții restrânse, dar numai cu acordul părinților sau al tutorilor. Platformele digitale ar urma să fie obligate să demonstreze că serviciile oferite minorilor sunt sigure.
Ursula von der Leyen ar putea cere și o discuție cu marile companii de tehnologie despre viteza cu care avansează inteligența artificială și despre responsabilitatea platformelor în raport cu utilizatorii europeni.
„Europa are puterea de a acţiona. Noi suntem cei care decidem regulile noastre, nu marile companii din domeniul tehnologiei”, ar urma să transmită șefa Comisiei Europene.
Climă, migrație și consolidarea Frontex
Discursul va aborda și efectele fenomenelor meteorologice extreme. Comisia Europeană intenționează să identifice 100 de zone considerate vulnerabile la riscuri climatice și să evalueze amenințările cu care acestea se confruntă.
În acest context, Ursula von der Leyen ar putea anunța:
o alianță europeană pentru asigurări împotriva riscurilor climatice;
o inițiativă europeană dedicată apei;
măsuri pentru creșterea protecției financiare în regiunile afectate de fenomene meteo severe.
Pe tema migrației, Bruxellesul ar pregăti un „Cadru european de răspuns la situații de urgență”, conceput pentru gestionarea sosirilor masive de migranți. Propunerea ar putea oferi statelor membre flexibilitate temporară față de procedurile obișnuite, însă numai dacă sunt îndeplinite criterii stricte.
Von der Leyen ar urma să solicite și întărirea rolului Frontex, în special în ceea ce privește returnările și cooperarea cu statele din afara Uniunii Europene.
Apel împotriva extremismului și ingerințelor externe
Președinta Comisiei Europene va transmite și un mesaj politic privind apărarea proiectului european în fața ascensiunii formațiunilor ultranaționaliste, a ingerințelor ruse și a curentelor anti-europene.
Potrivit informațiilor apărute înaintea discursului, Ursula von der Leyen va face apel la protejarea „ideii europene”, într-un moment în care extrema dreaptă își consolidează prezența în mai multe state membre.
De asemenea, șefa Comisiei ar urma să anunțe organizarea unui nou „Congres al Europei”, în perspectiva aniversării a 70 de ani de la Tratatul de la Roma. Evenimentul ar urma să reunească personalități publice și intelectuali pentru a discuta direcțiile viitoare ale Uniunii Europene.