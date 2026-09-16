Zelenski acuză Rusia că a vizat Republica Moldova când avionul său prezidențial decola spre Norvegia

Scris de Darius Stănescu Publicat: 16 sept. 2026, 08:37

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține că incursiunea unei drone presupus rusești în spațiul aerian al Republicii Moldova ar fi avut loc deliberat în timpul în care aeronava sa prezidențială se afla în zonă.

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