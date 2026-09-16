Zelenski acuză Rusia că a vizat Republica Moldova când avionul său prezidențial decola spre Norvegia

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține că incursiunea unei drone presupus rusești în spațiul aerian al Republicii Moldova ar fi avut loc deliberat în timpul în care aeronava sa prezidențială se afla în zonă.
Într-un interviu pentru CBS News, liderul de la Kiev a relatat că o dronă de tip Shahed ar fi ajuns foarte aproape de avionul cu care părăsea Republica Moldova, în timpul unei deplasări spre Norvegia. Incidentul menționat de Zelenski ar fi avut loc pe 8 septembrie.
„Avionul meu prezidențial era acolo și de aceea au atacat Moldova”, a spus președintele ucrainean.
Zelenski a fost întrebat dacă Moscova ar fi urmărit mai degrabă transmiterea unui mesaj de intimidare decât lovirea directă a aeronavei. Președintele Ucrainei a răspuns că nu exclude un astfel de scenariu.
Drona ar fi traversat Republica Moldova și România
Potrivit informațiilor apărute în presa ucraineană, o dronă Shahed suspectată că ar fi fost lansată de Rusia ar fi pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova, înainte de a ajunge și în cel al României.
Presa din Ucraina a susținut că aparatul de zbor fără pilot s-ar fi apropiat periculos de aeronava prezidențială ucraineană chiar în momentul decolării din Republica Moldova.
Aeronava lui Zelenski avea ca destinație Norvegia, unde liderul de la Kiev urma să se întâlnească cu premierul Jonas Gahr Støre, înaintea funeraliilor regelui Harald al V-lea.
Șeful Guvernului norvegian a comentat ulterior situația și a subliniat riscurile cu care se confruntă Ucraina în contextul războiului.
„Avionul său a fost aproape lovit de o dronă în timp ce decola din Moldova. Aceasta este realitatea cu care se confruntă”, a declarat Jonas Gahr Støre pentru NRK.
Zelenski: Dronele au fost lansate și la întoarcerea prin Chișinău
Volodimir Zelenski a mai spus că situația s-ar fi repetat după vizitele oficiale efectuate în Norvegia, Islanda și Canada.
Președintele Ucrainei a ajuns la Ottawa, unde a semnat un acord de parteneriat pe 100 de ani cu autoritățile canadiene. În drumul de întoarcere spre Ucraina, delegația ucraineană a tranzitat din nou Republica Moldova.
Zelenski afirmă că, inclusiv în acel moment, Rusia ar fi lansat drone în zonă.
„Nu am spus presei. Dar, când ne-am întors acasă, din nou prin Chișinău, au făcut același lucru. Nu am încredere în ei. Cred că știau”, a declarat liderul ucrainean.
Afirmațiile nu au fost confirmate independent în materialul citat, iar Moscova nu a oferit imediat o reacție publică la acuzațiile formulate de președintele Ucrainei.
Zelenski critică presupusul armistițiu energetic
În același interviu, Zelenski a comentat și situația de pe front, precum și presupusa înțelegere privind oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice, anunțată pe 14 septembrie de președintele american Donald Trump.
Liderul de la Kiev susține că, din punctul de vedere al Ucrainei, o eventuală pauză a atacurilor asupra obiectivelor energetice nu este respectată în teren.
Zelenski a respins totodată ideea ca Ucraina să evite răspunsurile militare la atacurile rusești pentru a nu afecta negocierile diplomatice.
„Putin nu respectă și nu vede oamenii slabi și nici măcar nu se gândește să negocieze cu cei slabi. De aceea răspundem. Noi nu atacăm niciodată primii”, a afirmat președintele Ucrainei.