Ucraina dezvoltă rachete balistice proprii. Războiul se poate intensifica

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 sept. 2026, 23:35

Kievul încearcă să reducă avantajul Rusiei în domeniul rachetelor balistice prin dezvoltarea unor sisteme de nouă generație, cu rază scurtă și lungă de acțiune. Primele rachete ar putea ajunge în dotarea armatei ucrainene în următoarele luni.

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