Voluntar al Protecției Civile, arestat în Italia. Este suspectat că ar fi produs incendiile la stingerea cărora urma să ajute

Publicat 15 sept. 2026, 12:24 Actualizat 15 sept. 2026, 12:29

Situație incredibilă în Italia. Un voluntar al Protecției Civile sosit să protejeze pădurile este acuzat că, de fapt, le-a incendiat. Bărbatul a fost arestat, fiind suspectat că a provocat nu mai puțin de opt incendii. Momentul în care dădea foc la vegetație a fost filmat.

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