Voluntar al Protecției Civile, arestat în Italia. Este suspectat că ar fi produs incendiile la stingerea cărora urma să ajute

Situație incredibilă în Italia. Un voluntar al Protecției Civile sosit să protejeze pădurile este acuzat că, de fapt, le-a incendiat. Bărbatul a fost arestat, fiind suspectat că a provocat nu mai puțin de opt incendii. Momentul în care dădea foc la vegetație a fost filmat.
Opt incendii au izbucnit în această vară în zona Gargano din Italia, iar ancheta a dus la un suspect surprinzător: un voluntar al Protecției Civile, în vârstă de 35 de ani. Bărbatul a fost arestat și este acuzat că ar fi provocat incendiile în mai multe zone din Peschici și Vieste, scrie publicația Fanpage.
Bărbatul, care lucrează în domeniul gestionării deșeurilor, a fost arestat în urmă cu două zile de polițiștii silvici din cadrul Carabinierilor. El a fost dus în închisoare în baza unui mandat de arestare preventivă.
Anchetatorii susțin că incendiile au fost provocate în perioada iulie-august și că focul a afectat mai multe hectare de pădure din Parcul Național Gargano.
Cum i-au dat polițiștii silvici de urmă piromanului
Scenele halucinante au fost filmate de camerele de supraveghere, în timp ce dădea foc în mai multe locuri, spun anchetatorii. Pe baza imaginilor, polițiștii silvici au reconstituit traseul și presupusele acțiuni ale bărbatului, ajungând la concluzia că acesta ar putea fi responsabil pentru toate cele opt incendii.
În prezent, bărbatul este cercetat pentru incendierea unor suprafețe forestiere, cu două circumstanțe agravante. Una dintre acestea vizează producerea unor pagube grave, extinse și persistente într-o zonă protejată, iar cealaltă se referă la încălcarea obligațiilor pe care le avea în calitate de voluntar activ în domeniul Protecției Civile.
Avocatul bărbatului confirmă mandatul de arestare
„În acest moment, există un mandat de arestare preventivă pe numele său care a fost executat. Avem la dispoziție cinci zile pentru a programa audierea preliminară. Nu am avut încă ocazia să vorbesc cu clientul meu”, a declarat avocatul bărbatului, Alessandro Petrone.
Apărătorul a mai spus că, după discuțiile cu familia bărbatului și cu voluntari care îl cunosc de mai mulți ani, nu au existat anterior suspiciuni cu privire la acesta. După arestarea sa, bărbatul a fost suspendat din Asociația Voluntarilor de Protecție Civilă Pegaso Vieste, organizație în care activa din 2013.
Ancheta continuă pentru a stabili dacă bărbatul ar putea avea legătură și cu alte incendii produse în zonă și dacă a acționat singur sau a avut complici.