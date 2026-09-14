Copil - diagnosticat cu „sindromul pielii prăjite” după ce a stat cu laptopul pe abdomen. Cum se manifestă această afecțiune

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 sept. 2026, 23:54

Un caz medical neobișnuit din Marea Britanie readuce în atenție un risc la care părinții s-ar putea să nu se gândească atunci când copiii folosesc dispozitive electronice. Un băiețel a fost diagnosticat cu eritem ab igne (EAI), afecțiune cunoscută popular drept „sindromul pielii prăjite”, după ce obișnuia să țină laptopul direct pe abdomen timp de mai multe ore.

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