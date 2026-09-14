Copil - diagnosticat cu „sindromul pielii prăjite” după ce a stat cu laptopul pe abdomen. Cum se manifestă această afecțiune

Un caz medical neobișnuit din Marea Britanie readuce în atenție un risc la care părinții s-ar putea să nu se gândească atunci când copiii folosesc dispozitive electronice. Un băiețel a fost diagnosticat cu eritem ab igne (EAI), afecțiune cunoscută popular drept „sindromul pielii prăjite”, după ce obișnuia să țină laptopul direct pe abdomen timp de mai multe ore.
Eritemul ab igne apare în urma expunerii repetate și prelungite la o sursă de căldură de intensitate redusă. Pielea poate dezvolta în timp o modificare caracteristică de culoare, cu un desen asemănător unei plase, care poate varia de la roșiatic la maroniu.
Băiatul ținea laptopul pe abdomen până la opt ore pe zi
Cazul, prezentat în publicația medicală BMJ Case Reports, a început după ce copilul s-a prezentat la urgențe cu ceea ce părea să fie o apariție spontană a unor „vânătăi”.
Băiatul era, în rest, sănătos. Nu avea un istoric de traumatisme și nici alte simptome care să indice o problemă medicală, precum febră, oboseală sau scădere în greutate. Medicii au efectuat mai multe investigații, iar copilul a fost externat.
Situația s-a schimbat câteva săptămâni mai târziu, când băiatul a revenit la spital deoarece modificările de la nivelul pielii se accentuaseră.
Discuțiile cu familia au oferit în cele din urmă un indiciu important. Copilul era școlarizat acasă și folosea frecvent un laptop pe care îl ținea direct pe abdomen. În unele zile, dispozitivul rămânea în această poziție chiar și opt ore, inclusiv în timp ce era conectat la încărcător.
Medicii au stabilit că expunerea repetată la căldura degajată de laptop a fost cauza erupției. După ce sursa de căldură a fost îndepărtată, leziunea cutanată a dispărut complet.
De ce apare „sindromul pielii prăjite”
Eritemul ab igne nu este o arsură clasică. Afecțiunea poate apărea chiar și atunci când temperatura sursei de căldură nu este suficient de ridicată pentru a provoca o arsură imediată.
Expunerea repetată afectează vasele mici de sânge din piele. În timp, acest lucru poate duce la apariția unei zone pigmentate, cu aspect reticulat, asemănător unei rețele.
Sursele de căldură asociate în mod tradițional cu această afecțiune includ sticlele cu apă fierbinte, pernele electrice și alte dispozitive de încălzire. În cazul prezentat, însă, sursa de căldură a fost laptopul.
Un alt aspect important este că eritemul ab igne nu provoacă întotdeauna durere. Unele persoane pot simți mâncărime, usturime sau sensibilitate, în timp ce altele observă doar schimbarea de aspect a pielii.
De ce trebuie să fie părinții atenți
Cazul copilului britanic atrage atenția asupra utilizării tot mai frecvente a dispozitivelor electronice în rândul celor mici.
Experții subliniază că este important ca medicii să ia în calcul eritemul ab igne atunci când observă modificări neobișnuite ale pielii la copii, mai ales dacă acestea apar într-o zonă care poate intra în contact direct cu un dispozitiv electronic.
În cazul copiilor mici, precauția este cu atât mai importantă. Aceștia pot să nu își dea seama că un dispozitiv s-a încălzit prea mult sau pot să nu spună imediat unui adult că simt disconfort la nivelul pielii.
Schimbarea obiceiurilor legate de tehnologie poate reprezenta, de asemenea, un factor relevant. Copiii petrec tot mai mult timp pe telefoane, tablete și laptopuri, iar unele dintre aceste dispozitive pot produce căldură în timpul utilizării, în special atunci când sunt folosite perioade îndelungate sau în timpul încărcării.
Cum poate fi prevenită afecțiunea
Cea mai simplă măsură de prevenție este evitarea contactului prelungit dintre piele și o sursă de căldură. Laptopurile și alte dispozitive electronice nu ar trebui ținute direct pe corp pentru perioade lungi.
Dacă apare o zonă de piele roșiatică, maronie sau cu aspect de rețea, este recomandată îndepărtarea sursei de căldură și monitorizarea evoluției acesteia.
Pielea poate fi menținută hidratată și protejată, însă dacă modificarea persistă, se agravează sau există îngrijorări legate de aspectul ei, este indicat un consult medical, inclusiv dermatologic.
Mesajul specialiștilor este simplu: dispozitivele electronice trebuie utilizate astfel încât să fie evitat contactul prelungit cu zonele corpului.