O mamă și-a salvat fiica de 4 ani de un coiot folosind un papuc. Animalul a atacat-o pe fetiță

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 sept. 2026, 23:17

O mamă din Arizona a trăit momente de panică după ce un coiot a atacat-o pe fiica sa de numai patru ani. Femeia a reacționat imediat și a încercat să alunge animalul folosind tot ce a avut la îndemână. În cele din urmă, chiar și papucul pe care îl purta a devenit o armă improvizată.

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