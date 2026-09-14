O mamă și-a salvat fiica de 4 ani de un coiot folosind un papuc. Animalul a atacat-o pe fetiță

O mamă din Arizona a trăit momente de panică după ce un coiot a atacat-o pe fiica sa de numai patru ani. Femeia a reacționat imediat și a încercat să alunge animalul folosind tot ce a avut la îndemână. În cele din urmă, chiar și papucul pe care îl purta a devenit o armă improvizată.
Incidentul s-a produs pe 6 septembrie, în orașul Surprise, Arizona. Brittany Cardinal, în vârstă de 35 de ani, ieșise împreună cu fiica sa pentru a se juca afară. Bătea vântul, iar fetița voia să înalțe un zmeu. Niciuna dintre ele nu se aștepta ca plimbarea să se transforme într-o experiență terifiantă.
Coiotul a atacat-o pe fetița de patru ani
La un moment dat, mama a observat că fiica ei era atacată de un coiot, arată New York Post. Fără să stea pe gânduri, Brittany Cardinal și-a luat copilul în brațe și a încercat să sperie animalul.
Femeia a început să strige la coiot, convinsă că zgomotele puternice îl vor determina să se retragă. Animalul nu a fugit însă și a continuat să reprezinte un pericol pentru cele două.
„Am ridicat-o în brațe, bineînțeles. Apoi am început să țip la animal, gândindu-mă că, desigur, o să plece, dar nu a plecat”, a povestit mama.
Văzând că metoda nu funcționează, femeia a recurs la o soluție improvizată. Și-a scos papucul și a început să lovească animalul cu el, continuând în același timp să țipe.
Mama a fost rănită în timpul atacului
În confruntarea cu animalul sălbatic, Brittany Cardinal a fost rănită. Femeia s-a ales cu tăieturi și mușcături în zona feței, însă a continuat să-și protejeze copilul.
În cele din urmă, mama și fiica ei au reușit să se îndepărteze de coiot și să fugă spre casă, unde au putut cere ajutor.
Din fericire, fetița de patru ani nu a suferit răni în urma atacului.
„Nu a existat nicio ezitare. Nici măcar nu cred că am apucat să mă gândesc la ceva. Cred că, atunci când ești mamă, încerci să-ți protejezi copilul”, a spus femeia despre reacția sa.
Reacția mamei, considerată potrivită
Atacul a atras atenția și asupra modului în care oamenii ar trebui să reacționeze atunci când se confruntă cu un coiot agresiv. Specialiștii în protecția faunei sălbatice recomandă ca oamenii să nu se apropie de astfel de animale și să încerce să le descurajeze prin zgomote puternice și o atitudine fermă atunci când acestea se apropie prea mult.
În cazul de față, mama a încercat mai întâi să sperie animalul prin strigăte. Pentru că acesta nu s-a retras, a intervenit fizic pentru a-și apăra fiica.
Povestea lui Brittany Cardinal a devenit astfel una dintre acele situații în care instinctul de protecție al unui părinte a făcut diferența. Deși femeia a fost rănită, intervenția ei a făcut ca fetița să scape nevătămată din întâlnirea cu animalul sălbatic.