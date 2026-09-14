Unde se află fabrica în care se lucrează doar 70 de zile pe an și produce 777 de milioane de euro. Produsele ajung și în România

O fabrică din nordul Italiei are un program de producție neobișnuit: cea mai mare parte a activității industriale se desfășoară într-o perioadă de aproximativ 70 de zile pe an. Cu toate acestea, compania din spatele fabricii a ajuns la venituri de sute de milioane de euro, iar produsele sale sunt comercializate în aproape 100 de țări, inclusiv în România.
Este vorba despre fabrica Mutti din Montechiarugolo, localitate aflată la aproximativ 15 kilometri de Parma. Unitatea este cea mai mare dintre cele trei fabrici deținute de companie în Italia și intră în activitate intensă în perioada recoltării tomatelor.
Fabrica Mutti funcționează la capacitate maximă timp de 70 de zile
Activitatea principală are loc între lunile iulie și septembrie, când roșiile cultivate în regiunea Emilia-Romagna ajung la maturitate și sunt recoltate.
În această perioadă, fabrica funcționează fără pauză, 24 de ore din 24. Temperaturile din interior pot ajunge la 38 de grade Celsius, iar ritmul de lucru este dictat de viteza cu care trebuie procesată materia primă.
„Trebuie să procesăm 100% din roșii și să producem 75% din produsul finit în 70 de zile”, a explicat Francesco Mutti, reprezentantul celei de-a patra generații a familiei care conduce compania.
Fabrica depinde direct de recolta fermierilor din regiune, arată as.com. Roșiile sunt aduse de la producători agricoli din Emilia-Romagna, iar în perioada de vârf aproximativ 200 de camioane ajung zilnic la unitatea de producție. Fiecare transport poate avea aproximativ 25 de tone de tomate.
Pentru actualul sezon, compania estimează că va primi peste 300.000 de tone de roșii.
Roșiile trebuie procesate în cel mult 24 de ore
Unul dintre secretele procesului de producție este timpul foarte scurt dintre recoltare și prelucrare.
Mutti urmărește ca roșiile să intre în procesul industrial în maximum 24 de ore de la recoltare. Compania consideră că această perioadă este importantă pentru păstrarea gustului, texturii și proprietăților tomatelor.
Distanța dintre ferme și fabrică reprezintă, de asemenea, un criteriu important. Potrivit companiei, o rază de aproximativ 200 de kilometri permite transportarea rapidă a recoltei către unitatea de procesare.
Fiecare camion este verificat înainte de producție
Roșiile nu ajung direct pe linia de producție. Fiecare transport este verificat înainte de a fi acceptat.
Din fiecare camion este prelevată o probă de aproximativ 15 kilograme, care este analizată inclusiv cu ajutorul unui scanner bazat pe inteligență artificială.
Specialiștii verifică aproximativ 15 caracteristici ale tomatelor. Printre acestea se numără nivelul de zahăr, pH-ul, culoarea și proporția roșiilor verzi, deteriorate sau afectate de boli.
În funcție de rezultate, întregul transport poate fi acceptat sau respins. Loturile care trec de verificări sunt împărțite în cinci niveluri de calitate: normal, bronz, argint, aur și platină.
Clasificarea are și o consecință financiară pentru agricultori, deoarece calitatea recoltei influențează bonusurile pe care aceștia le pot primi.
Cum sunt transformate roșiile în produsele din magazine
După verificare și clasificare, tomatele sunt introduse în rezervoare de mari dimensiuni și combinate în anumite proporții. Procedura urmărește obținerea unei materii prime cât mai uniforme.
Reprezentanții companiei spun că standardizarea este esențială pentru ca produsul final să aibă același gust și aceleași caracteristici indiferent de momentul sau locul în care este cumpărat.
Ulterior, roșiile sunt procesate prin diferite metode. Pulpa este zdrobită pentru obținerea produsului cunoscut sub denumirea de „polpa”, care este ambalat după o încălzire de scurtă durată.
O altă parte a materiei prime este utilizată pentru producerea de „passata” și concentrat de tomate, printr-un proces termic mai îndelungat. Fabrica produce, de asemenea, pastă de tomate ambalată în tuburi.
De la 14 milioane de euro la 777 de milioane de euro
Compania Mutti are o istorie care începe la sfârșitul secolului al XIX-lea, însă dezvoltarea spectaculoasă a afacerii s-a produs în special în ultimele decenii.
În 1994, compania avea o cifră de afaceri de aproximativ 14 milioane de euro. Cincisprezece ani mai târziu, veniturile ajunseseră la 118 milioane de euro.
În 2025, cifra de afaceri a companiei a urcat la 777 de milioane de euro, iar aproximativ 60% din venituri au provenit de pe piețele internaționale.
În prezent, produsele Mutti sunt comercializate în aproape 100 de țări. Franța reprezintă principala piață externă a companiei, iar printre țările în care produsele sale pot fi găsite se află și România.
Modelul fabricii este unul neobișnuit: o perioadă extrem de scurtă de producție intensă concentrează cea mai mare parte a activității, în strânsă legătură cu sezonul tomatelor. În aproximativ 70 de zile, sute de mii de tone de roșii sunt transformate în produse care ajung ulterior pe rafturile magazinelor din numeroase țări.