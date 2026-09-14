Unde se află fabrica în care se lucrează doar 70 de zile pe an și produce 777 de milioane de euro. Produsele ajung și în România

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 sept. 2026, 22:20

O fabrică din nordul Italiei are un program de producție neobișnuit: cea mai mare parte a activității industriale se desfășoară într-o perioadă de aproximativ 70 de zile pe an. Cu toate acestea, compania din spatele fabricii a ajuns la venituri de sute de milioane de euro, iar produsele sale sunt comercializate în aproape 100 de țări, inclusiv în România.

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