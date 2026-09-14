Jens Stoltenberg nu va prelua președinția Conferinței de Securitate de la Munchen. Motivul invocat de fostul șef al NATO

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 14 sept. 2026, 16:42

Jens Stoltenberg, fostul secretar general al NATO, a anunțat luni că nu va mai prelua conducerea Conferinței de Securitate de la Munchen, deoarece preferă să se concentreze pe funcția de ministru de finanțe al Norvegiei, relatează AFP.

Distribuie articolul