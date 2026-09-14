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Jens Stoltenberg nu va prelua președinția Conferinței de Securitate de la Munchen. Motivul invocat de fostul șef al NATO

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 14 sept. 2026, 16:42

Jens Stoltenberg, fostul secretar general al NATO, a anunțat luni că nu va mai prelua conducerea Conferinței de Securitate de la Munchen, deoarece preferă să se concentreze pe funcția de ministru de finanțe al Norvegiei, relatează AFP.

Stoltenberg: Funcția de ministru de finanțe, mai importantă decât Conferința de Securitate de la Munchen

Stoltenberg, în vârstă de 67 de ani, a fost numit în 2024 să conducă așa-zisul „Davos al apărării”, o reuniune anuală a elitei geopolitice mondiale în capitala Bavariei, însă a fost nevoit să amâne preluarea funcției după ce a fost cooptat în guvern de premierul laburist Jonas Gahr Store - un prieten al său , la începutul anului 2025.

”Pentru mine, să fiu ministru de finanțe în Norvegia este mai important decât să fiu șeful conferinței de la Munchen”, a declarat el luni pentru ziarul Dagens Naeringsliv (DN).

Fostul șef al NATO spune că va rămâne în guvern cât timp premierul dorește

”Iubesc Norvegia, sunt interesat de politica norvegiană și sunt și mai motivat ca înainte să mă dedic acesteia”, a adăugat el.

Declarațiile sale survin în contextul unei reuniuni a consiliului de administrație al Conferinței de Securitate de la Munchen convocate pentru luni la Berlin, precizează DN.

Stoltenberg, care a deținut funcția de secretar general al Alianței nord-atlantice între 2014 și 2024, a afirmat în urma unei remanieri guvernamentale de vineri că va rămâne ministru de finanțe „atât timp cât Jonas dorește acest lucru”, menționează AFP.

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