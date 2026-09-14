Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Jens Stoltenberg nu va prelua președinția Conferinței de Securitate de la Munchen. Motivul invocat de fostul șef al NATO
FOTO: Profimedia
Jens Stoltenberg, fostul secretar general al NATO, a anunțat luni că nu va mai prelua conducerea Conferinței de Securitate de la Munchen, deoarece preferă să se concentreze pe funcția de ministru de finanțe al Norvegiei, relatează AFP.
Citește și
- 14:56”Greii” din domeniul AI se întâlnesc cu Regele Charles al Marii Britanii
- 13:24Reuniunea Iran–statele din Golf, anulată la cererea Arabiei Saudite
- 12:58Tragedie la sud de Creta: o ambarcațiune cu 77 de migranți s-a scufundat. Un mort și 25 dispăruți
- 10:42Incendiu devastator în Croația: 500 de persoane evacuate de pe insula Brac. Flăcările au distrus 3.500 de hectare
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News