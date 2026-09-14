Mobilizare impresionantă în Indonezia: peste 600 de salvatori caută 129 de persoane dispărute după naufragiul unei nave VIDEO

Peste 600 de salvatori indonezieni participă la operațiunea de căutare a celor 129 de persoane date dispărute după ce nava de pasageri „Virgo Transport 8” s-a răsturnat în Marea Java. Șase persoane au murit, iar 108 au fost salvate până acum, potrivit autorităților, relatează Reuters.
622 de salvatori și aproximativ 12 nave, mobilizate în operațiune
Autoritățile indoneziene au mobilizat 622 de membri ai echipajelor și aproximativ 12 nave pentru a-i găsi pe cei care sunt încă dați dispăruți, mai arată sursa citată.
„Am continuat căutarea persoanelor dispărute încă de dimineaţă devreme. Mobilizăm 622 de membri ai echipajului şi aproximativ 12 nave”, a declarat pentru Reuters I Putu Sudayana, șeful agenției de salvare din Banjarmasin.
Potrivit oficialului, până luni dimineață, numărul victimelor a rămas neschimbat - 6 persoane.
Ce se știe până acum despre navă
„Virgo Transport 8”, care transporta 243 de persoane, a dispărut duminică dimineața devreme în condiții de vreme nefavorabilă. Nava se deplasa din Surabaya, în Java de Est, către Banjarmasin, în Kalimantanul de Sud. Echipele de intervenție au reușit să salveze 108 persoane, însă alte 129 sunt în continuare date dispărute.
Un videoclip distribuit de agenția de salvare arată nava răsturnată și parțial scufundată în apele agitate. Partea inferioară, vopsită în roșu, este vizibilă deasupra suprafeței apei. În apropiere pot fi observate două ambarcațiuni mici, cu mai multe persoane la bord.
Ce ar fi provocat răsturnarea navei
Edy Prakoso, un alt oficial al agenției naționale de salvare, a declarat duminică faptul că nava s-a înclinat puternic într-o parte după ce valuri puternice au lovit-o pe partea de tribord. Un elicopter care trecea prin zonă a semnalat că nava s-a răsturnat, potrivit ministrului Transporturilor, Dudy Purwagandhi. Cauza exactă a incidentului este în continuare investigată.
Accidente frecvente în transportul maritim din Indonezia
Indonezia se bazează în mare măsură pe feriboturi și alte nave pentru legătura dintre cele aproximativ 17.000 de insule ale arhipelagului. Transportul maritim este mai ieftin și mai accesibil decât cel aerian în multe zone, însă accidentele navale au fost numeroase.
Luna trecută, două feriboturi care transportau sute de pasageri au luat foc în larg. Cinci persoane au murit după ce un feribot a luat foc în largul insulei Madura, iar o altă persoană a murit într-un incendiu izbucnit la bordul unui feribot care călătorea dinspre insula turistică Bali.
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