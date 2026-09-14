Mobilizare impresionantă în Indonezia: peste 600 de salvatori caută 129 de persoane dispărute după naufragiul unei nave VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 sept. 2026, 07:34

Peste 600 de salvatori indonezieni participă la operațiunea de căutare a celor 129 de persoane date dispărute după ce nava de pasageri „Virgo Transport 8” s-a răsturnat în Marea Java. Șase persoane au murit, iar 108 au fost salvate până acum, potrivit autorităților, relatează Reuters.

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