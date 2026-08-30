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Naufragiu lângă Ciprul de Nord: Feribot cu 270 de pasageri, răsturnat în mare | VIDEO

Oameni așteptând în apele mării să fie salvați. Foto/Captură video

Oameni așteptând în apele mării să fie salvați. Foto/Captură video

Scris de Iulian Budusan Publicat: 30 aug. 2026, 15:05

Operațiune contra cronometru în largul coastelor Ciprului de Nord. 270 de pasageri sunt în pericol după ce feribotul pe care se aflau s-a răsturnat duminică, anunță Sky News.

Feribotul s-a răsturnat la scurt timp după ce a plecat spre portul turcesc Tasucu. La fața locului au fost trimise ambarcațiuni ale pazei de coastă turco-cipriote, iar un elicopter de salvare a fost trimis în zonă. În imaginile apărute se vede cum zeci de oameni se zbat în mare și așteaptă să fie salvați. 

Un accident naval grav a mobilizat autoritățile din Ciprul de Nord, după ce o ambarcațiune care făcea legătura între Kyrenia și portul turcesc Tasucu s-a răsturnat la doar doi kilometri de țărm. La bordul feribotului se aflau 270 de persoane, dintre care 258 de pasageri, alături de membrii echipajului.

Situație critică: Zeci de persoane sunt date dispărute

Echipele de intervenție duc o luptă contra cronometru pentru localizarea supraviețuitorilor. Conform datelor furnizate de primarul orașului Kyrenia, Murat Senkul, 159 de pasageri au fost deja aduși în siguranță sau localizați. Cu toate acestea, bilanțul provizoriu indică faptul că 99 de pasageri sunt încă căutați în apele mării, iar starea celor 12 membri ai echipajului rămâne necunoscută.

Apel la calm din partea autorităților locale

Edilul din Kyrenia a descris evenimentul drept o criză „extrem de gravă”, solicitând totodată populației să evite răspândirea zvonurilor sau a informațiilor neconfirmate în spațiul public, pentru a nu îngreuna eforturile de salvare aflate în plină desfășurare.

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