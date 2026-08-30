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Extern· 2 min citire
Naufragiu lângă Ciprul de Nord: Feribot cu 270 de pasageri, răsturnat în mare | VIDEO
Oameni așteptând în apele mării să fie salvați. Foto/Captură video
Operațiune contra cronometru în largul coastelor Ciprului de Nord. 270 de pasageri sunt în pericol după ce feribotul pe care se aflau s-a răsturnat duminică, anunță Sky News.
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