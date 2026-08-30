Strategii militari americani analizează în mod serios posibilitatea utilizării armelor nucleare în Europa, susține Andrei Belousov, trimisul special al Ministerului rus de Externe. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat postului RT, preluat de agenția rusă de presă TASS.
Potrivit lui Belousov, eforturile Statelor Unite de a iniția discuții privind armele nucleare nestrategice ale Rusiei ar avea rolul de a distrage atenția internațională de la armele nucleare americane desfășurate în Europa, precum și de la programele și planurile nucleare și de rachete ale Washingtonului.
„Vorbind despre acest pericol, este imposibil să nu observăm că insistența Washingtonului de a iniția discuții, în diverse forumuri multilaterale de dezarmare, cu privire la armele nucleare nestrategice ale Rusiei, care nu amenință teritoriul SUA, sugerează că strategii militari americani iau în calcul în mod serios posibilitatea utilizării armelor nucleare în teatrul european de operațiuni militare”, a declarat Belousov, potrivit TASS.
Oficialul rus critică discuțiile privind armele nucleare
Diplomatul rus a susținut că obținerea de informații despre armele nucleare nestrategice ale Rusiei prin negocieri sau discuții privind stabilitatea strategică ar putea, în opinia sa, să creeze riscuri suplimentare.
„Obținerea unor date obiective despre armele nucleare nestrategice ale Rusiei prin negocieri sau discuții privind stabilitatea strategică, introducerea unor măsuri intruzive de transparență ori reducerea acestora - și mai ales eliminarea lor completă - ar crește probabilitatea unui scenariu care să implice utilizarea armelor nucleare de către SUA și aliații lor în Europa”, a adăugat Belousov.
El a susținut că statele europene ar trebui să conștientizeze ceea ce a descris drept abordarea „pur pragmatică” a Washingtonului față de teritoriul aliaților săi.
Afirmațiile lui Belousov reprezintă poziția exprimată de un oficial al Ministerului rus de Externe și sunt prezentate de TASS în acest context.
Avertisment privind armele nucleare tactice pentru Ucraina
Într-un comentariu pentru jurnalistul american Tucker Carlson, Leonid Sluțki, președintele Comisiei pentru afaceri internaționale din Duma de Stat, a lansat, la rândul său, un avertisment privind eventualul transfer către Ucraina al unor componente ale armelor nucleare tactice.
Potrivit TASS, Sluțki a declarat că, în cazul în care Occidentul ar decide să furnizeze Ucrainei astfel de componente pentru a fi utilizate împotriva Rusiei, Moscova ar răspunde „simetric”.
Leonid Sluțki este liderul Partidului Liberal-Democrat din Rusia (LDPR), formațiune ultranaționalistă care susține politica președintelui Vladimir Putin și războiul din Ucraina. Sluțki este considerat un apropiat al Kremlinului.