Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 aug. 2026, 09:38

Strategii militari americani analizează în mod serios posibilitatea utilizării armelor nucleare în Europa, susține Andrei Belousov, trimisul special al Ministerului rus de Externe. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat postului RT, preluat de agenția rusă de presă TASS.

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