 Moscova pregătește scenarii pentru o ofensivă în nordul Ucrainei. Kievul - obiectivul major al rușilor

Scris de Iulian Budusan Publicat: 29 aug. 2026, 18:01

Moscova le-ar fi ordonat militarilor ruși să elaboreze planuri pentru o nouă ofensivă în nordul Ucrainei, pe direcțiile Kiev și Cernihiv, a avertizat Pavlo Palisa, adjunctul șefului Administrației Prezidențiale de la Kiev. Deși informația este confirmată de serviciile de spionaj ucrainene și sunt pregătite deja scenarii de apărare, oficialii precizează că, în prezent, nu există indicii privind comasarea unei grupări ruse de atac la graniță.

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