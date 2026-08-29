 Moscova pregătește scenarii pentru o ofensivă în nordul Ucrainei. Kievul - obiectivul major al rușilor

Moscova le-ar fi ordonat militarilor ruși să elaboreze planuri pentru o nouă ofensivă în nordul Ucrainei, pe direcțiile Kiev și Cernihiv, a avertizat Pavlo Palisa, adjunctul șefului Administrației Prezidențiale de la Kiev. Deși informația este confirmată de serviciile de spionaj ucrainene și sunt pregătite deja scenarii de apărare, oficialii precizează că, în prezent, nu există indicii privind comasarea unei grupări ruse de atac la graniță.
Moscova ar fi ordonat armatei să conceapă noi planuri de atac asupra regiunilor din nordul Ucrainei, vizând direct capitalei Kiev și regiunea Cernihiv. Informația a fost confirmată de Pavlo Palisa, adjunctul șefului Administrației Prezidențiale ucrainene, care a precizat că datele au fost verificate prin mai multe servicii de spionaj. În prezent, armata ucraineană pregătește scenarii de apărare, deși nu au fost identificate grupări de atac comasate la graniță.
Planurile Rusiei pentru o nouă ofensivă pe direcțiile Kiev și Cernihiv
Potrivit oficialului ucrainean, conducerea de la Kremlin le-a cerut generalilor ruși să elaboreze mai multe opțiuni strategice pentru deschiderea unui nou front. Cu toate acestea, Palisa a subliniat că este vorba despre o etapă de planificare tactică și nu despre o decizie de invazie iminentă.
Ca reacție, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a proiectat deja măsuri specifice de contracarare. Zona de nord rămâne un punct critic pe harta conflictului:
Regiunea Kiev are frontieră directă cu Belarus, teritoriul de unde trupele ruse au lansat atacul inițial în februarie 2022.
Regiunea Cernihiv se învecinează atât cu statul belarus, cât și cu Federația Rusă.
Construcții feroviare suspecte la granița din Belarus
Avertismentul Kievului vine pe fondul unor mișcări logistice suspecte pe teritoriul belarus. În regiunea Gomel, din apropierea graniței ucrainene, se extinde infrastructura feroviară din zona stației Yakimovka. Proiectul, mascat oficial drept extindere a unui poligon de instrucție, permite descărcarea rapidă a trenurilor încărcate cu tehnică militară grea și trupe.
Analiștii din opoziția belarusă și organizațiile independente au transmis Ucrainei o serie de indicatori de risc privind regimul de la Minsk:
Extinderea facilităților logistice și a zonelor de cazare pentru militari în sudul țării.
Creșterea bugetului de apărare și recrutări suplimentare în armata belarusă.
Modificarea doctrinei militare și intensificarea exercițiilor de instrucție.
Reprezentanții militarii ucraineni estimează că Rusia ar avea nevoie de un efectiv de cel puțin 70.000 de soldați comasați în Belarus pentru a putea pune în aplicare o ofensivă terestră de mare anvergură spre capitala Ucrainei.