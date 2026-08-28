Donald Trump anunță înființarea unei noi academii. Aici vor fi pregătiți viitorii astronauți ai NASA

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri lansarea unui proiect prin care Statele Unite vor avea o academie națională dedicată pregătirii viitorilor specialiști din domeniul spațial. Noua instituție, denumită US Space Academy, va avea ca obiectiv atragerea și formarea celor mai bine pregătiți candidați pentru sectorul spațial american.
Anunțul a fost făcut la Centrul Spațial Johnson al NASA din Houston, în cadrul unei ceremonii de premiere. Trump a precizat că va semna un ordin executiv pentru demararea procesului de înființare a academiei.
US Space Academy va pregăti specialiști pentru NASA și armata americană
„Voi semna un ordin executiv care inițiază procesul de creare a unei noi academii naționale. Aceasta se va numi Academia Spațială a SUA (US Space Academy)”, a anunțat Donald Trump.
Președintele american a prezentat instituția drept un proiect destinat formării unei noi generații de specialiști capabili să lucreze în domeniul spațial.
„Este ceva foarte important”, a spus Trump, explicând că „Misiunea sa va fi de a atrage, instrui și conferi diplome celor mai bune talente pe care le are țara noastră de oferit”.
Academia va avea legături cu NASA, sectorul spațial privat și Forțele Spațiale ale Statelor Unite. Această structură militară reprezintă a șasea ramură a forțelor armate americane și a fost creată în timpul primului mandat al lui Donald Trump.
Locația viitoarei instituții nu a fost încă stabilită.
SUA și China intră într-o nouă etapă a competiției spațiale
Proiectul este anunțat într-un context în care spațiul a devenit una dintre principalele zone de competiție strategică între marile puteri. Rivalitatea are atât componente tehnologice, cât și militare, iar China reprezintă unul dintre principalii competitori ai Statelor Unite.
Administrația Trump a vorbit despre începutul unei „a doua curse spațiale”, făcând referire la competiția dintre Statele Unite și Uniunea Sovietică din perioada Războiului Rece.
Washingtonul și Beijingul urmăresc obiective similare pentru următorii ani. Cele două state își propun să trimită astronauți pe Lună până în 2030 și să construiască ulterior o bază lunară.
În acest context, pregătirea specialiștilor pentru misiuni spațiale, tehnologii avansate și activități militare în spațiu devine o componentă importantă a planurilor americane.