Donald Trump anunță înființarea unei noi academii. Aici vor fi pregătiți viitorii astronauți ai NASA

Publicat 28 aug. 2026, 23:13 Sursă Agerpres

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri lansarea unui proiect prin care Statele Unite vor avea o academie națională dedicată pregătirii viitorilor specialiști din domeniul spațial. Noua instituție, denumită US Space Academy, va avea ca obiectiv atragerea și formarea celor mai bine pregătiți candidați pentru sectorul spațial american.

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