Rusia pierde cu 6.000 de militari mai mult decât recrutează lunar pentru frontul din Ucraina. Ce plan are Putin

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 20:53

Rusia ar pierde lunar cu aproximativ 6.000 de militari mai mult decât reușește să înroleze pentru frontul din Ucraina, potrivit evaluărilor unor oficiali occidentali citați de presa internațională. Diferența dintre pierderile de pe câmpul de luptă și ritmul recrutărilor s-ar fi accentuat în ultimele două luni.

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