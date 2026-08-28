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Politica· 2 min citire
Audieri la DNA Iași în dosarul PNL. Mihai Barbu dă explicații în fața procurorilor
Mihai Barbu a intermediat o înâlnire între Bogos Ilie Bolojan. Foto/Arhivă
Publicat28 aug. 2026, 14:06
Actualizat28 aug. 2026, 14:10
SursăRealitatea PLUS
Anchetatorii de la DNA Iași au strâns șurubul într-un dosar cu greutate ce vizează conexiuni la cel mai înalt nivel politic. Audierile maraton continuă la sediul serviciului teritorial, unde Mihai Barbu, un personaj-cheie din cercul de influență al PNL, a fost adus pentru a da explicații oficiale în fața procurorilor anticorupție.
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