Oficiali ai Ministerului Transporturilor au confirmat pentru Club Feroviar că Mihai Barbu și-ar fi înaintat demisia în contextul scandalului declanșat de ancheta DNA.

Blocul Național Sindical (BNS) ceruse deja public înlăturarea sa, acuzând că menținerea în funcție a unui oficial anchetat penal „pune sub semnul întrebării integritatea proiectelor derulate prin ARF”.

Barbu a fost suspendat și din toate funcțiile politice după ce Direcția Națională Anticorupție a anunțat că este cercetat sub control judiciar pentru folosirea influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, în scandalul mitei pe care un om de afaceri ar fi plătit-o pentru o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan.

ARF gestionează proiecte de achiziție de material rulant de miliarde de euro și administrează alte miliarde de lei în contracte de servicii publice.