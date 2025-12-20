„Dar nu mă mut ca țiganul cu cortul. Stau unde am stat, într-un apartament în zona Iuliu Maniu, în sectorul 6” – aceasta este declarația în urma căreia Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a primit o plângere din partea organizației „Roma for Democracy”.

Declarația controversată a ministrului Economiei a inflamat opinia publică, iar sociologii au apreciat că formularea folosită este discriminatorie. Grav este faptul că ministrul părea să nu realizeze cât de profund greșită este această expresie. Specialiștii subliniază că, deși astfel de stereotipuri sunt adânc înrădăcinate, folosirea lor de către politicieni aflați la vârful statului român este inadmisibilă.

Organizația „Roma for Democracy” a emis un comunicat în urma ieșirii publice a oficialului. În cadrul acestuia, ONG-ul acuză că expresia utilizată de Miruță este inacceptabilă într-un stat democratic și profund jignitoare pentru o parte dintre cetățenii României.

„Nu poți conduce o instituție fundamentală pentru securitatea națională dacă promovezi, chiar și la nivel de limbaj, o viziune care exclude sau umilește. Un rasist nu ar trebui să conducă unul dintre cele mai importante ministere ale României. Tăcerea în fața unui astfel de derapaj nu este neutralitate, ci complicitate!”, au transmis reprezentanții ONG-ului. În final, aceștia au anunțat depunerea unei plângeri oficiale către CNCD.

Comunicatul a fost trimis inclusiv Președintelui României, Premierului, dar și lui Dominic Fritz, liderul de partid al lui Radu Miruță. Între timp, ministrul și-a cerut scuze printr-o postare pe pagina sa de socializare. Cu toate acestea, el nu a menționat nicio intenție de a demisiona în urma scandalului.