Radiografia unui colaps anunțat: Capitala României încheie anul 2025 cu un deficit record de peste 2,1 miliarde de lei. Cifrele confirmă semnalul de alarmă tras de privind subfinanțarea cronică a orașului, ridicând întrebări urgente despre sustenabilitatea administrativă a Bucureștiului în absența unei reforme structurale.

„Situația financiară a Primăriei Generale a ajuns într-un punct critic„ - spune Ciucu

Pentru anul 2026, necesarul de finanțare — care include plata datoriilor scadente și funcționarea serviciilor publice — este de 8,5 miliarde de lei. În contrast, dacă se menține actualul sistem de distribuție (doar 50% din cotele guvernamentale), ne vom baza pe un buget de numai 5,1 miliarde de lei.

Fără o intervenție legislativă rapidă, Bucureștiului îi vor lipsi 3,5 miliarde de lei. Este o sumă fabuloasă care riscă să pună lacătul pe instituție încă de la jumătatea anului. Nu voi permite acest lucru.

Cum arată planul de intervenție de urgență al lui Ciprian Ciucu

„Pentru a evita colapsul, am trasat trei direcții strategice de acțiune:

1Chiar mâine, duminică, voi solicita o întâlnire de lucru cu Prim-ministrul Ilie Bolojan și ministrul finanțelor, Alexandru Nazare. Prioritatea zero este deblocarea fondurilor pentru salariile și subvențiile din luna ianuarie. Trebuie să evităm riscul ca ANAF să pună sechestru pe flota de transport public (autobuze și tramvaie) pusă gaj. Totodată, vom negocia o cotă corectă din impozitul pe venit care să revină PMB în 2026.

Eficientizarea aparatului administrativ: Voi demara un proces riguros de restructurare. Administrațiile și companiile municipale neperformante vor fi închise.

Reforma competențelor: Voi pune în aplicare rezultatul referendumului inițiat de Nicușor Dan. Îi mulțumesc pentru curajul de a fi dat voce bucureștenilor; acum este rândul nostru să reașezăm clar ce face PMB și ce fac Sectoarele, eliminând suprapunerile de costuri.

Maximizarea veniturilor: Vom valorifica activele orașului, în special prin gestionarea eficientă a parcărilor și a spațiilor imobiliare.

Termen Lung: Stabilitate și Dezvoltare

Obiectivul final este așezarea bugetului pe baze solide. Bucureștiul nu trebuie să mai supraviețuiască de pe o zi pe alta, ci să aibă capacitatea reală de a finanța politici mari de dezvoltare locală.

Mâine, împreună cu echipa Direcției Economice, voi merge la Guvern pentru a prezenta această realitate matematică. Nu cerem favoruri, cerem resursele necesare pentru ca Bucureștiul să poată funcționa și respira”, a declarat Ciprian Ciucu.