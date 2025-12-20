Decizia tinerei Brenda Aubin-Vega de a opta pentru o rentă săptămânală a generat un val de reacții aprinse în mediul online, mulți utilizatori considerând, conform Yahoo Finance, că plata integrală ar fi fost mult mai avantajoasă.

Tânăra a descoperit marele premiu pe un bilet „Gagnant à Vie”, unde trei simboluri cu pușculițe i-au schimbat destinul.

După ce s-a asigurat că nu este o eroare și și-a anunțat familia, aceasta a contactat Loto-Québec pentru a revendica cei 1.000 de dolari pe săptămână, declanșând o dezbatere aprinsă pe platforme precum Reddit, unde majoritatea câștigătorilor preferă de regulă suma totală dintr-odată.

Din punct de vedere financiar, situația este nuanțată de faptul că în Canada câștigurile la loterie nu sunt impozitate, deci tânăra ar fi putut încasa milionul de dolari integral.

Alegerea plății eșalonate îi oferă un randament anual echivalent de aproximativ 5,2%

Totuși, alegerea plății eșalonate îi oferă un randament anual echivalent de aproximativ 5,2%, garantat de provincia Quebec, o cifră superioară randamentului actual al obligațiunilor guvernamentale canadiene, de circa 3,4%. Având doar 20 de ani, timpul lucrează în favoarea ei: la vârsta de 39 de ani va fi încasat deja echivalentul milionului refuzat, iar până la 80 de ani suma totală ar depăși 3 milioane de dolari.

Dincolo de cifre, susținătorii deciziei sale punctează un avantaj psihologic și social major, considerând că un venit constant o poate proteja de profitori și de tentația cheltuielilor impulsive, riscuri asociate adesea cu posesia bruscă a unei sume mari de bani în numerar.