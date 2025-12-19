Conform actului normativ, Pentagonul nu poate reduce numărul soldaților dislocați în Europa sub pragul de 76.000 pentru mai mult de 45 de zile fără aprobarea Congresului, relatează Politico.

Proceduri obligatorii pentru deciziile majore

Orice măsură de diminuare a efectivelor trebuie să fie însoțită de documente oficiale emise de Departamentul Apărării și de comandantul forțelor americane din Europa. Aceste certificări trebuie să demonstreze că decizia servește intereselor de securitate ale SUA și să evalueze impactul asupra stabilității regionale.

Conducerea militară a NATO rămâne la americani

Legea introduce și restricții privind renunțarea la conducerea militară a forțelor NATO din Europa, funcție deținută de decenii de un general american aflat la comanda Comandamentului European al SUA. Măsura apare pe fondul tensiunilor dintre Donald Trump și aliații europeni, criticați frecvent de Casa Albă pentru contribuțiile insuficiente la cheltuielile comune de apărare.

De la criptomonede, compania lui Trump schimbă foaia și decide să investească într-un domeniu cu implicații uriașe

Prevederi similare pentru Asia

Actul normativ stabilește reguli asemănătoare și pentru Asia. În Coreea de Sud, efectivele americane nu pot fi reduse sub 28.500 de militari fără respectarea unor proceduri stricte.

Reacții și nemulțumiri

Planurile administrației Trump de a reduce trupele din Europa, precum și presiunile asupra Ucrainei pentru a ajunge la un acord cu Rusia, au stârnit nemulțumiri în rândul republicanilor tradiționali, adepți ai unei politici externe ferme în materie de securitate.

Adoptarea legii în Congres

Forma finală a Legii privind autorizarea apărării naționale a fost aprobată de ambele camere ale Congresului, cu sprijin din partea ambelor partide. Semnătura președintelui marchează al 65-lea an consecutiv în care bugetul Pentagonului este transformat în lege.

Dispută privind operațiunile antidrog

Documentul legislativ a alimentat și o controversă legată de utilizarea armatei în operațiuni antidrog desfășurate în Caraibe și în estul Pacificului. Congresul a decis să blocheze o parte din fondurile destinate deplasărilor secretarului apărării, Pete Hegseth, până la prezentarea unor înregistrări video solicitate de parlamentari.

Donald Trump reclasifică marijuana, printr-un decret, drept un drog mai puţin periculos