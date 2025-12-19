Înainte de această întâlnire, în jurul orei 15.00, Ilie Bolojan, alături de Dan Motreanu, a vizitat Șantierul Naval Constanța, iar ulterior s-a deplasat pe șantierul noului CET din oraș.

Contextul politic al filialei PNL Constanța

Prezența liderului PNL la Constanța are loc într-un moment tensionat pentru organizația județeană. În urmă cu o săptămână, Bogdan Huțucă, președintele PNL Constanța, și-a anunțat demisia, iar pe 18 decembrie 2025, Florin Mitroi, președintele PNL al Consiliului Județean Constanța, a renunțat la funcție.

Liberalii sosiți la sediul partidului

În jurul orei 16.00, la sediul PNL Constanța au început să ajungă mai mulți membri ai organizației și primari din județ. Printre cei prezenți s-au numărat Costin Avătavului, administrator al CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, Adrian Costache, primarul comunei Mihai Viteazu, George Scupra, primarul orașului Ovidiu și Ionuț Șerbu, primarul comunei Ciocârlia.

Declarațiile premierului Ilie Bolojan

La sosire, premierul nu a dorit să facă declarații detaliate, dar a transmis că nu exclude să discute cu presa după finalul întâlnirii. „Avem probleme administrative și politice și încercăm să le rezolvăm, dacă ne permiteți să trecem. Vă mulțumesc foarte mult pentru înțelegere!”, a spus Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu, atac la Ilie Bolojan: ”Nu știu ce are în cap. Avem un ministru care și-a dovedit clar incompetența”