În cadrul unei sesiuni de tensionate de întrebări cu presa străină, Vladimir Putin a respins orice responsabilitate pentru pierderile de vieți omenești din Ucraina, reiterând teza conform căreia Rusia nu a declanșat acest conflict. Întrebat dacă s-ar simți vinovat în cazul respingerii planului de pace propus de Donald Trump, liderul de la Kremlin a subliniat că Moscova a dat dovadă de deschidere la summitul din Alaska, acceptând compromisuri dificile. În viziunea sa, blocajul negocierilor nu aparține Rusiei, ci „adversarilor occidentali” și liderilor de la Kiev, acesta afirmând că „mingea se află în terenul lor”.

Dialogul cu jurnaliștii internaționali a scos în evidență nemulțumirea lui Putin față de modul în care Occidentul portretizează Rusia. Răspunzând corespondentului BBC despre posibilitatea lansării unor noi operațiuni militare, președintele rus a calificat drept „o prostie” avertismentele europene privind un atac iminent asupra continentului, acuzând NATO că fabrică imaginea unui inamic pentru a justifica propria escaladare. El a condiționat absența viitoarelor acțiuni militare de o schimbare radicală de paradigmă: tratarea Rusiei pe picior de egalitate și respectarea intereselor sale strategice, amintind în acest context de promisiunile încălcate în ceea ce privește extinderea NATO.

Pe plan economic și strategic, Putin a susținut că Rusia a depășit Regatul Unit, ajungând pe locul patru global la paritatea puterii de cumpărare, și a sugerat că o colaborare constructivă ar aduce prosperitate ambelor părți. Totuși, acesta a insistat că situația actuală este rezultatul unui război purtat de Occident împotriva Rusiei „prin mâinile naționaliștilor ucraineni”. În final, liderul rus a speculat pe marginea noii strategii de securitate a SUA sub administrația Trump, sugerând că, în absența unei mențiuni clare despre un conflict cu Rusia în documentele americane, capacitatea NATO de a menține o poziție beligerantă este pusă sub semnul întrebării.