Summit UE, sub presiune: fermierii au blocat Bruxelles -ul cu sute de tractoare VIDEO

Fermierii au luat cu asalt capitala Europei și au manifestat împotriva acordului despre care spun că îi va duce la faliment. Situația a degenerat iar forțele de ordine au folosit tunuri cu apa împotriva protestatarilor.





La manifestation des #agriculteurs européens dégénère devant le Parlement Européen à #Bruxelles.



Nombreux jets de patates et projectiles contre gaz lacrymogène et lance à eau.#Brussel #Brussels pic.twitter.com/lGd6Vq0oGX — Luc Auffret (@LucAuffret) December 18, 2025



Protestatarii au aruncat cu cartofi în autoritățile belgiene, care, în replică, au lansat grenade lacrimogene asupra acestora.





énorme Tensions devant le Parlement européen : des agriculteurs lancent des pommes de terre sur les policiers qui répliquent avec des grenades lacrymogènes !#AgriculteursEnColère #AgriculteursEnColere #Bruxelles pic.twitter.com/0CC57WbcwQ — Teddy en roue libre (@Tedenrouelibre) December 18, 2025



Din cauza protestului masiv, traficul din Bruxelles a fost închis în jurul bulevardelor principale. Totodată, imaginile postate pe rețelele sociale arată un incendiu masiv în orașul-simbol al Uniunii Europene.



Și fermierii români se opun acordului UE-Mercosur. Alianța pentru Agricultură și Cooperare i-a cerut lui Ilie Bolojan printr-o scrisoare deschisă ca România să se opună semnării.



"Sperăm ca de anul viitor care va fi aplicat cu 2027 să rămână cu cele două piloane. Să fie actualizat cu valoarea inflației. Sperăm ca fermierii din Uniunea Europeană să reziste pe această piață. Mercursor ar submina în totalitate funcționarea fermelor. Mercosur e bun dacă s-ar ține cont și de alimentele care intră neconforme în Uniunea Europeană", spune un fermier.

"Am venit la Bruxelles să fim alături de fermierii români. Să milităm pentru politica agricolă sănătoasă, făcută de oameni profesioniști, nu de oameni care habar nu au despre ce se întâmplă în agricultură", a spus un altul.



Aproximativ 40 de asociații ale fermierilor s-au solidarizat pentru a se împotrivi acordului comercial pe care UE vrea să-l încheie cu mai multe state din America de Sud. Potrivit unei declarații a nouă grupuri, măsurile de protecție propuse de Uniunea Europeană rămân insuficiente pentru a preveni perturbările pieței și nu asigură condiții de concurență echitabilă pentru fermierii europeni.