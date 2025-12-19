Summit UE, sub presiune: fermierii au blocat Bruxelles -ul cu sute de tractoare VIDEO

Summit UE, sub presiune: fermierii au blocat Bruxelles -ul cu sute de tractoare/ Captură foto
Summit UE, sub presiune: fermierii au blocat Bruxelles -ul cu sute de tractoare/ Captură foto

Sunt proteste violente la Bruxelles, chiar în ziua summit-ului Uniunii Europene. Aproximativ 10.000 de fermieri au ieșit cu 500 de tractoare pe străzile capitalei Belgiei. Motivul pentru care s-au revoltat agricultorii este semnarea unui acord care prevede facilitarea importurilor din țările din America Latină. În acest context, agricultorii susțin că vor fi grav afectați de concurența neloială generată de produsele mai ieftine care vor apărea pe piață. 

Fermierii au luat cu asalt capitala Europei și au manifestat împotriva acordului despre care spun că îi va duce la faliment. Situația a degenerat iar forțele de ordine au folosit tunuri cu apa împotriva protestatarilor.


Protestatarii au aruncat cu cartofi în autoritățile belgiene, care, în replică, au lansat grenade lacrimogene asupra acestora.


Din cauza protestului masiv, traficul din Bruxelles a fost închis în jurul bulevardelor principale. Totodată, imaginile postate pe rețelele sociale arată un incendiu masiv în orașul-simbol al Uniunii Europene.

Și fermierii români se opun acordului UE-Mercosur. Alianța pentru Agricultură și Cooperare i-a cerut lui Ilie Bolojan printr-o scrisoare deschisă ca România să se opună semnării.

"Sperăm ca de anul viitor care va fi aplicat cu 2027 să rămână cu cele două piloane. Să fie actualizat cu valoarea inflației. Sperăm ca fermierii din Uniunea Europeană să reziste pe această piață. Mercursor ar submina în totalitate funcționarea fermelor. Mercosur e bun dacă s-ar ține cont și de alimentele care intră neconforme în Uniunea Europeană", spune un fermier.

"Am venit la Bruxelles să fim alături de fermierii români. Să milităm pentru politica agricolă sănătoasă, făcută de oameni profesioniști, nu de oameni care habar nu au despre ce se întâmplă în agricultură", a spus un altul.

Aproximativ 40 de asociații ale fermierilor s-au solidarizat pentru a se împotrivi acordului comercial pe care UE vrea să-l încheie cu mai multe state din America de Sud. Potrivit unei declarații a nouă grupuri, măsurile de protecție propuse de Uniunea Europeană rămân insuficiente pentru a preveni perturbările pieței și nu asigură condiții de concurență echitabilă pentru fermierii europeni.