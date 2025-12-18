Raportul subliniază că transformările structurale care au loc la nivel mondial reconfigurează statele, piețele și instituțiile, punând în dificultate națiunile care s-au bazat tradițional pe securitatea oferită de Washington, în timp ce își consolidau relațiile comerciale cu Beijingul.

Mesajul lui Tony Blair și Jamie Dimon

Tony Blair, premier al Marii Britanii între 1997 și 2007, și Jamie Dimon, directorul JPMorgan Chase, au transmis că Europa trebuie să își intensifice integrarea pentru a putea acorda prioritate apărării și dezvoltării economice. „Dacă nu poate să se opună singură Rusiei, va fi şi mai puţin capabilă să gestioneze concurenţa sistemică cu SUA sau China”, se arată în raport. „Reforma nu este opţională; este necesară pentru a rămâne relevantă”, au adăugat cei doi.

Contextul summitului european

Raportul a fost publicat în paralel cu summitul Uniunii Europene, unde liderii discută despre finanțarea Ucrainei și despre modul în care blocul poate răspunde la schimbările din relațiile economice internaționale. Președintele SUA, Donald Trump, exercită presiuni asupra UE printr-o nouă strategie de securitate națională. Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a declarat că Europa trebuie să se reformeze și să își asume responsabilitatea pentru propria securitate. Susținătorii blocului notează că, deși ponderea Europei în PIB-ul global scade, aceeași tendință se observă și în cazul Statelor Unite.

Provocările puterilor medii

Raportul analizează și situația puterilor medii, precum India și statele din Golf. Documentul arată că tarifele ridicate impuse de SUA asupra Indiei, ca reacție la achizițiile de petrol rusesc, au demonstrat limitele unei politici multi-aliniate. În același timp, Emiratele Arabe Unite au ales să își consolideze legăturile tehnologice cu SUA, ceea ce evidențiază faptul că statele trebuie să opteze între Washington și Beijing în domeniul tehnologic.

O lume fără precedent

Alexander George, autorul raportului „World Rewired: Navigating a Multi-Speed, Multipolar Order”, a descris noua realitate globală: „Trăim într-adevăr într-o lume nouă, care nu a existat niciodată până acum. Este ca o tablă de şah 3D.” Raportul evidențiază că SUA își mențin puterea pe termen lung, dar se confruntă cu provocări interne majore, precum instabilitatea politică și dificultatea de a gestiona datoria publică. În cazul Chinei, evoluția depinde de capacitatea de a susține creșterea economică în ciuda problemelor demografice și a nivelului ridicat al datoriei.

Inițiativa JPMorgan și Institutul Tony Blair

Documentul a fost realizat de JPMorgan Chase, condusă de Jamie Dimon, și de Institutul Tony Blair pentru Schimbare Globală. JPMorgan a lansat un plan de investiții de 1,5 trilioane de dolari, pe o perioadă de zece ani, pentru sprijinirea industriilor considerate vitale pentru securitatea și reziliența economică a SUA. Tony Blair, în calitate de președinte al consiliului internațional al JPMorgan, oferă companiei consultanță în materie de strategie și geopolitică.

