Actorul american a anunțat că a decis să nu mai participe la scene romantice care implică săruturi cu alte femei, alegere valabilă inclusiv pentru rolurile sale viitoare de pe marile ecrane. Decizia a fost luată după o discuție sinceră cu soția sa, Amal Clooney, în momentul în care actorul a trecut pragul vârstei de 60 de ani.

Într-un interviu acordat publicației Daily Mail, citat de presa italiană, Clooney a explicat că această hotărâre marchează o schimbare firească în cariera sa și o delimitare clară de rolurile de seducător care l-au consacrat. Actorul, ajuns acum la 64 de ani, a mărturisit că s-a inspirat din parcursul lui Paul Newman, un alt nume legendar al cinematografiei.

„Mi-am spus că este momentul să fac un pas înapoi. Am decis: nu voi mai săruta niciodată o altă femeie în afara soției mele”, a explicat Clooney, subliniind că alegerea sa vine dintr-un amestec de realism, respect și maturitate profesională.

O carieră marcată de roluri romantice

De-a lungul deceniilor, George Clooney a fost una dintre figurile emblematice ale filmelor romantice și comediilor de succes. Pe marele ecran, actorul a format cupluri memorabile alături de actrițe celebre precum Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones, Michelle Pfeiffer sau Jennifer Lopez, în producții care i-au consolidat imaginea de „latin lover” al Hollywoodului.

Cu toate acestea, Clooney consideră că timpul joacă un rol esențial în alegerea personajelor. Actorul a explicat că, deși se menține într-o formă fizică bună, realitatea vârstei nu poate fi ignorată. „Încă pot ține pasul cu tineri de 25 de ani pe terenul de baschet, dar peste câteva decenii voi avea 85 de ani. Oricât de bine te-ai îngriji, cifrele rămân aceleași”, a spus acesta.

Loc pentru noile generații

Inspirat de retragerea elegantă a lui Paul Newman din rolurile romantice, Clooney a ales să lase acest tip de personaje în seama actorilor mai tineri, orientându-se spre proiecte care reflectă o altă etapă a vieții și a carierei sale.

Cu toate că publicul îl asociază cu scenele de dragoste, actorul a recunoscut că acestea nu au fost întotdeauna ușor de realizat. Într-un interviu mai vechi acordat publicației New York Times, Clooney și-a amintit un episod din perioada serialului ER, când un regizor i-a criticat modul de a interpreta o scenă de sărut. „Mi s-a spus că nu e suficient de convingător. Am fost surprins, pentru că, până la urmă, este ceva ce faci și în viața reală”, a povestit actorul.

Decizia lui George Clooney marchează astfel o nouă etapă în cariera sa, una axată mai puțin pe romantism și mai mult pe roluri mature, care reflectă experiența și evoluția unui actor aflat la apogeul respectului profesional.