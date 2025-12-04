Un zbor necontrolat care putea avea urmări dramatice

Jessica Tyson realiza un reportaj când pasărea, venită în viteză, i-a zgâriat fața trecând la câțiva milimetri de cristalin. Conform relatărilor ei, dacă lovitura ar fi fost ușor mai sus, consecințele ar fi putut fi devastatoare, existând riscul pierderii parțiale a vederii. Cameramanul a fost cel care a observat primul sângele din zona ochiului și a întrerupt filmarea.

Imediat după incident, reporterița a publicat o fotografie în care se vede rana adâncă din apropierea ochiului, stârnind reacții puternice din partea internauților.

Reacția reporteriței: „Încerci doar să muncești, dar natura îți dă planurile peste cap”

După accident, Jessica a transmis un mesaj scurt, cu umor amar, pe rețelele de socializare:

„Încerci doar să-ți faci jobul, dar natura are alte planuri.”

Postarea ei a devenit rapid virală, strângând peste 100.000 de vizualizări și mii de aprecieri.

Starea ei de sănătate acum

Deși inițial s-a temut de ce e mai rău, Jessica Tyson a declarat că se recuperează, însă a rămas cu o cicatrice vizibilă deasupra ochiului. Chiar și așa, este recunoscătoare că incidentul nu a fost mult mai grav.

„Totul este în regulă, mi-a rămas doar o cicatrice deasupra ochiului”, a spus ea.