O reporteriță a fost rănită grav după ce a fost lovită în față de un pescăruș în timpul filmărilor

O filmare de rutină s-a transformat într-un moment de groază pentru o reporteriță din Noua Zeelandă, care a fost atacată de un pescăruș chiar în timp ce înregistra un material video. Impactul violent i-a provocat răni serioase în zona ochiului, iar imaginile de după incident au devenit virale pe internet.

Un zbor necontrolat care putea avea urmări dramatice

Jessica Tyson realiza un reportaj când pasărea, venită în viteză, i-a zgâriat fața trecând la câțiva milimetri de cristalin. Conform relatărilor ei, dacă lovitura ar fi fost ușor mai sus, consecințele ar fi putut fi devastatoare, existând riscul pierderii parțiale a vederii. Cameramanul a fost cel care a observat primul sângele din zona ochiului și a întrerupt filmarea.

Imediat după incident, reporterița a publicat o fotografie în care se vede rana adâncă din apropierea ochiului, stârnind reacții puternice din partea internauților.

Reacția reporteriței: „Încerci doar să muncești, dar natura îți dă planurile peste cap”

După accident, Jessica a transmis un mesaj scurt, cu umor amar, pe rețelele de socializare:

„Încerci doar să-ți faci jobul, dar natura are alte planuri.”

Postarea ei a devenit rapid virală, strângând peste 100.000 de vizualizări și mii de aprecieri.

Starea ei de sănătate acum

Deși inițial s-a temut de ce e mai rău, Jessica Tyson a declarat că se recuperează, însă a rămas cu o cicatrice vizibilă deasupra ochiului. Chiar și așa, este recunoscătoare că incidentul nu a fost mult mai grav.

„Totul este în regulă, mi-a rămas doar o cicatrice deasupra ochiului”, a spus ea.