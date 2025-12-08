Fotbalistul argentinian, în vârstă de 32 de ani, a mers la tribunal pregătit cu o listă amplă de nume celebre, despre care susține că ar fi avut relații cu soția lui în timpul mariajului. Gestul său a stârnit rumoare în sala de judecată și a fost intens comentat de juriști și jurnaliști deopotrivă.

Potrivit presei sportive sud-americane, printre persoanele menționate de Icardi s-ar afla rapperul L-Gente, fotbalistul Keita Balde și fundașul Federico Fazio. Prezentarea acestei liste, făcută fără ezitare, a fost considerată de mulți drept un moment stânjenitor pentru jucător, care a insistat că toate aceste infidelități au avut loc în timpul căsniciei sale cu impresara în vârstă de 38 de ani.

Un divorț cu miză mare

Separarea celor doi are toate ingredientele unui scandal de lungă durată. Wanda Nara solicită custodia celor două fiice și o pensie alimentară considerabilă — aproximativ 500.000 de euro. La rândul său, Icardi o acuză pe fosta parteneră de infidelitate repetată și încearcă să demonstreze acest lucru în instanță.

Relația dintre cei doi s-a deteriorat complet după ce fotbalistul și-a făcut publică noua poveste de iubire cu actrița China Suarez. Reacția Wandei nu a întârziat, impresara comentând, potrivit apropiaților, că actrița „și-a dorit mereu viața ei”.

O poveste de dragoste marcată de scandal încă de la început

Căsnicia Icardi–Nara a fost una intens mediatizată încă din primele zile. Cei doi s-au apropiat într-un moment în care Wanda Nara era căsătorită cu Maxi Lopez – fostul cel mai bun prieten al lui Icardi și colegul său de echipă la Sampdoria. La vremea respectivă, ruptura dintre Lopez și Icardi a provocat un adevărat cutremur în lumea fotbalului, fiind considerată una dintre cele mai notabile trădări din Serie A.

Acum, după zece ani de mariaj, cei doi se pregătesc pentru un proces de divorț care promite să scoată la iveală noi acuzații, tensiuni și episoade controversate, pe fondul rivalității personale și profesionale dintre ei.