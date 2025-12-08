Prajitura cu miere, un deliciu irezistibil

Cu toate că există numeroase cofetării ofertante, nimic nu se compară cu o prăjitură preparată în casă. Gustul deserturilor de casă sunt inconfundabile. Din acest motiv, tot mai multe gospodine își potrivesc șorțul, scot făcălețul din debara și se încumetă pentru a-și prepara singure prăjiturile, chiar dacă nu sunt experte în bucătărie.

Vă recomandăm o rețetă de prajitura cu miere, pe care oricine o poate prepara, dacă respectă întocmai rețeta următoare.

Ingrediente

2 linguri de miere;

1 ou;

200 grame de zahăr;

1 lingură de scorțișoară;

1 lingură de unt;

1 pahar de lapte;

1/2 kg de făină;

1 linguriță de bicarbonat.

Prajitura cu miere - mod de preparare

Se amestecă și se fierb împreună toate aceste ingrediente, mai puțin făina, obținându-se o compoziție vâscoasă. După ce o luăm de pe foc se lasă compoziția să se răcească puțin, apoi adăugăm jumătate de kg de făină. Se malaxează bine aluatul și se împarte în patru bucăți.

Din fiecare bucată se va face câte o foaie pe care o vom întinde cu făcălețul pe dosul unei tăvi din teflon, după ce am presărat puțină făină pe tavă sau o am tapetat-o cu o foaie de copt. Se vor coace la cuptor până când vedem că foile devin rumene, aproximativ 5-10 minute, verificând din când în când să nu se ardă foile, fiind destul de subțiri.

Crema

1 pachet de unt;

1 pachet zahăr vanilat;

250 grame zahăr;

5 linguri griș;

coaja de la o lămâie;

500 ml lapte;

Un borcan cu gem de prune sau magiun.

Prajitura cu miere- mod de preparare

Se fierb 450 ml de lapte. Separat amestecăm cei 50 ml de lapte rămas cu grișul, apoi se toarnă peste laptele care a fiert. În momentul când amestecăm luăm laptele de pe foc, pentru a nu se forma cocoloașe. După care îl punem din nou la fiert împreună cu grișul și amestecăm continuu, aproximativ 5 minute, până când începe să capete consistență. După ce îl luăm de pe foc îl punem la răcit.

Separat amestecăm untul cu zahărul și îl malaxăm foarte bine până când devine cremos. Adăugăm crema de griș, care între timp s-a răcit, radem coaja de la o lămâie și o punem împreună cu zahărul vanilat și le amestecăm pe toate.

Acum putem să umplem cele 4 foi cu miere. Pe prima vom pune un strat de cremă și vom acoperii cu cea de a doua foaie, apoi stratul de gem, urmând iar un strat de cremă. Se va lăsa să stea timp de câteva ore înainte de a fi consumată, pentru ca foile, care sunt crocante, să se înmoaie, așa prăjitura va fi mai bună și nu se va sfărâma când va fi tăiată. Pentru a fi mai aspectuoasă se poate presăra zahăr pe deasupra sau se poate face o glazură de ciocolată.