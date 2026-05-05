Lider PNL: „Nu putem alege opoziția pentru a evita costurile!”

Sursă: Realitatea PLUS

Cei mai vocali lideri ai liberalilor fac front comun și cer continuarea guvernării după demiterea executivului condus de Ilie Bolojan! Hubert Thuma, Adrian Veștea, Toma Petcu și Ionuț Stroe sunt doat câțiva dintre cei care au argumentat în favoarea menținerii PNL la guvernare.

Liderii liberali se poziționează în favoarea rămânerii la guvernare

Toma Petcu , președintele PNL Giurgiu, susține că partidul nu se poate retrage în opoziție după ce și-a asumat guvernarea și că trebuie luate în continuare decizii dificile.

Acesta spune că nu trebuie evitate costurile, fiindcă modernizarea României nu poate fi redusă la discursuri politice, iar proiectele trebuie să fie duse până la capăt.

În aceeași cheie a făcut declarații și Hubert Thuma, care spune că reformele nu trebuie oprite și că moțiunea nu face decât să prelungească incertitudinea în țară.

Liberalul militează pentru o colaborare strânsă cu președintele Nicușor Dan. Toate aceste opinii se ciocnesc puternic cu cele ale aripii din PNL care cere retragerea formațiunii în opoziție.