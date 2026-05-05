Lider PNL: „Nu putem alege opoziția pentru a evita costurile!”
Toma Petcu
Cei mai vocali lideri ai liberalilor fac front comun și cer continuarea guvernării după demiterea executivului condus de Ilie Bolojan! Hubert Thuma, Adrian Veștea, Toma Petcu și Ionuț Stroe sunt doat câțiva dintre cei care au argumentat în favoarea menținerii PNL la guvernare.
Liderii liberali se poziționează în favoarea rămânerii la guvernare
Toma Petcu, președintele PNL Giurgiu, susține că partidul nu se poate retrage în opoziție după ce și-a asumat guvernarea și că trebuie luate în continuare decizii dificile.
Acesta spune că nu trebuie evitate costurile, fiindcă modernizarea României nu poate fi redusă la discursuri politice, iar proiectele trebuie să fie duse până la capăt.
În aceeași cheie a făcut declarații și Hubert Thuma, care spune că reformele nu trebuie oprite și că moțiunea nu face decât să prelungească incertitudinea în țară.
Liberalul militează pentru o colaborare strânsă cu președintele Nicușor Dan. Toate aceste opinii se ciocnesc puternic cu cele ale aripii din PNL care cere retragerea formațiunii în opoziție.
Citește și:
- 16:40 - Președintele UDMR: „Alegerile anticipate nu sunt o soluție”
- 14:59 - Tudorel Toader: ”Dacă l-au demis pe Bolojan, nu îl pot susține. Președintele și Parlamentul să regleze situația”
- 13:47 - PSD îl acuză pe premierul demis Ilie Bolojan de numiri abuzive în funcții guvernamentale
- 13:44 - Bolojan, lovitură de PR, la plecarea de la guvern: Bihor - județ „exemplu” la atragerea de fonduri UE
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News