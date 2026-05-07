Ion Cristoiu: soluția pentru Nicușor Dan este o coaliție PSD–UDMR

Singura soluție pentru un guvern pe placul lui Nicușor Dan este o coaliție PSD-UDMR, cu Sorin Grindeanu premier, susține maestrul Ion Cristoiu, care este de parere ca o alianță PSD-AUR nu va fi posibilă pentru că nu vor liderii de la Bruxelles, spune Cristoiu. Totodată, acesta susține că există posibilitatea să avem alegeri anticipate, dacă partidele nu ajung la un acord.

Ion Cristoiu: Singura soluție care se conturează, dar este temporară, este aceasta: PSD-UDMR-Minorități. Mai au pe acolo, mai iau...

Moderatoare: Cu premier Sorin Grindeanu?

Ion Cristoiu: Da. Guvern minoritar cu angajamentul PNL că îl sprijină în Parlament.

Moderatoare: Este posibilă această alianță PSD-AUR la un moment dat?

Ion Cristoiu: Nu. Nu pentru că la Bruxelles e în continuare ideea de "cordon sanitar". Și așa, să știți că m-am uitat și am văzut burtierile, ca și la noi, la France 24, la televiziunile occidentale și toate: "A căzut guvernul pro-european". Vă imaginați ce-i atunci? Adică... Asta e una. Și în al doilea rând, trebuie să fii neghiob, cei de la AUR, să fie de acord. Pentru că ar fi premier de la PSD, normal, da? Și cu experiența pe care o are PSD-ul, într-o lună AUR nu mai există. AUR trebuie să fie după modelul Trump, adică trebuie să câștigi cu 80% ca să te impui.

Moderatoare: Este posibil să se ajungă la aceste alegeri anticipate, maestre? Și în ce condiții?

Ion Cristoiu: Din câte văd, situația a scăpat de sub control. Este posibil.