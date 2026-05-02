Alertă meteo: vreme deosebit de rece și ploi în aceste zone din țară. Temperaturile scad cu 12 grade față de normalul perioadei

Meteorologii din cadrul ANM anunță că, în următoarele 24 de ore, vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă, mai ales în sudul, estul și local în centrul țării.

A fost emisă o informare meteo valabilă în intervalul 2 mai, ora 10:00 – 3 mai, ora 10:00. Temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 16 grade, cu abateri semnificative față de normalul perioadei, de până la 8–12 grade mai mici. Minimele vor coborî chiar și până la -8 grade în unele zone, iar spre finalul nopții există riscul de brumă, local în Transilvania și izolat în Moldova, Muntenia și Maramureș.

Ploi, furtuni și grindină pe arii extinse

Pe parcursul zilei de sâmbătă, sunt așteptate averse locale în Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia și Transilvania. În special în Muntenia și Oltenia, izolat pot apărea descărcări electrice, căderi de grindină sau măzăriche, iar cantitățile de apă pot ajunge la 10–15 litri pe metru pătrat. În Carpații Meridionali și Orientali, precipitațiile vor fi mixte. Asta înseamnă că, pe lângă ploaie, vor apărea și lapoviță, măzăriche sau chiar ninsoare, mai ales la altitudini mai mari.

Vântul va avea intensificări în estul și sudul țării, dar și izolat în alte regiuni. Rafalele vor ajunge, în general, la 40–50 km/h. În zona montană înaltă, vântul va sufla mai puternic, cu viteze care pot depăși 60–70 km/h.