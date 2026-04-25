Incident mortal în Slatina. Muncitor de 19 ani, strivit de o mașină care asfalta. Tânărul a fost angajat în urmă cu o lună

Sursă: Realitatea.Net

Un tânăr în vârstă de 19 ani a murit, vineri după-amiază, în urma unui accident de muncă produs pe strada Depozitelor din municipiul Slatina. Victima dirija circulația într-o zonă închisă pentru lucrări de reabilitare în momentul în care a fost surprinsă și strivită de un vehicul de mare tonaj. Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia.

„La data de 24 aprilie a.c., în jurul orei 17:00, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că, pe strada Depozitelor, din municipiul Slatina, a avut loc un eveniment rutier. La fața locului, s-au deplasat polițiștii Biroului Rutier Slatina.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un vehicul de mare tonaj, condus de către un bărbat de 53 de ani, din comuna Schitu, județul Olt, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, ar fi acroșat un pieton, respectiv un tânăr de 19 ani, din comuna Grădinile, județul Olt, care s-ar fi aflat pe partea carosabilă pentru dirijarea circulației”, a comunicat Inspectoratul de Poliție Județean Olt.

Din păcate, în urma acestui incident, tânărul a murit pe loc, iar conducătorul vehiculului de mare tonaj a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală, „sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, precum și nerespectarea și neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă”, și fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, au mai precizat reprezentanții IPJ Olt.

Din datele prezentate de reprezentanții firmei care execută lucrările de reabilitare, s-a stabilit că tânărul avea vechime de aproximativ o lună.