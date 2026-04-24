Vineri, 24 aprilie, liniștea atmosferică este înlocuită de o intensificare severă a vântului în mare parte din țară. Administrația Națională de Meteorologie a activat avertizări specifice pentru mai multe regiuni, vizând viteze care pot pune în pericol siguranța pietonilor și stabilitatea autovehiculelor.

Zonele cele mai afectate: Transilvania, Moldova și Oltenia

Pe parcursul întregii zile, vântul va sufla cu putere în nordul, estul și sud-estul Transilvaniei, în nord-estul Moldovei și în vestul Olteniei. În aceste regiuni, vitezele la rafală vor oscila între 50 și 65 km/h, fiind suficient de puternice pentru a disloca obiecte nefixate sau crengi ale copacilor.

Pericol pe creste: Vijelii de aproape 100 km/h

Cea mai critică situație se înregistrează în zonele montane. În Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele vor fi violente, atingând pragul de 70…90 km/h. Turiștii sunt sfătuiți să evite traseele de creastă, unde forța vântului poate face deplasarea aproape imposibilă.

Situația în restul țării

Nici celelalte regiuni nu sunt ferite complet de agitația atmosferică. Intensificări temporare ale vântului vor fi resimțite în restul teritoriului, însă la cote mai reduse, cu viteze care se vor situa, în general, între 40 și 45 km/h. Deși mai slabe, aceste rafale pot amplifica senzația de frig, în ciuda temperaturilor în creștere din zonele sudice.