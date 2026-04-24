Femeia, găsită în stop cardio-respirator

Echipajele SMURD ajunse la fața locului au găsit-o pe femeie, în vârstă de 69 de ani, în stop cardio-respirator. Medicii au reușit inițial să o resusciteze, iar aceasta a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Galați, în stare instabilă. Femeia a decedat la scurt timp după internare.

Fiul victimei a refuzat transportul la spital

Un bărbat de 32 de ani, fiul victimei, a fost și el intoxicat cu monoxid de carbon. Acesta a primit îngrijiri medicale la fața locului, însă a refuzat transportul la spital. Potrivit primelor cercetări, intoxicația ar fi fost provocată de o sobă pe lemne defectă, care ar fi dus la acumularea de monoxid de carbon în locuință. Autoritățile continuă verificările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii incidentului.