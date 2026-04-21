Potrivit primelor informații, 160 de oi au murit în urma accidentului, în timp ce 124 au fost găsite în viață. Accidentul a provocat un blocaj în zonă și a necesitat intervenția rapidă a autorităților, în condițiile în care camionul s-a răsturnat direct pe carosabil.

Pierderi mari în rândul animalelor

La locul incidentului au intervenit pompierii pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, fiind mobilizată o autospecială de stingere de la Stația Midia. Autoritățile au început verificări pentru a stabili în ce condiții s-a produs accidentul și ce a dus la răsturnarea camionului încărcat cu animale. În acest moment, cercetările sunt în desfășurare, iar anchetatorii urmează să stabilească exact circumstanțele producerii accidentului, conform presei locale.