Potrivit informațiilor transmise de Poliția Română, totul s-a întâmplat în jurul orei 13:00, când minora se afla pe un teren din apropierea locuinței. La un moment dat, aceasta a fost mușcată de un câine din rasa ciobănesc românesc, care ar fi ieșit din curtea unui imobil din zonă.

Minoră mușcată de câine

Fata a fost rănită la nivelul membrelor superioare și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Medicii au stabilit că viața ei nu este în pericol. În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin și vătămare corporală din culpă. Proprietarul câinelui, un bărbat de 41 de ani, a fost deja sancționat contravențional cu o amendă de 3.000 de lei.